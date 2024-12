Macron desafia apelos por renúncia e continua busca por governo estável na França

Por Benoit Van Overstraeten

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta sexta-feira sua mais recente busca por um novo primeiro-ministro para liderar o indisciplinado Parlamento da França, depois de rejeitar as exigências de que ele se renunciasse para acabar com uma crise que, segundo ele, foi impulsionada pela "frente antirrepublicana" da extrema-direita e da extrema-esquerda.

Em um discurso no horário nobre na quinta-feira, Macron disse que anunciaria um novo primeiro-ministro nos próximos dias para substituir Michel Barnier, que foi destituído em um voto de desconfiança por legisladores irritados com seu projeto de Orçamento para 2025, que aperta o cinto das contas públicas.

Mas ainda não se sabe como Macron conseguirá reunir apoio suficiente no Parlamento para aprovar um projeto de lei orçamentária para 2025 ou instalar um primeiro-ministro com algum tipo de longevidade.

As melhores esperanças de Macron parecem estar com o Partido Socialista, um grupo de esquerda moderada com 66 assentos na Assembleia Nacional. Os socialistas votaram para derrubar Barnier esta semana, mas desde então sinalizaram que poderiam estar dispostos a apoiar outro governo.

Se Macron conseguir o apoio deles, um novo primeiro-ministro provavelmente terá os números necessários para evitar moções de desconfiança do Reunião Nacional, de extrema-direita, de Marine Le Pen, e do França Insubmissa, de extrema-esquerda.

O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, disse que se reuniria com Macron nesta sexta-feira e que sua principal exigência seria um primeiro-ministro de esquerda. Ele também disse que estaria disposto a fazer concessões em uma exigência anterior de que a reforma previdenciária de Macron fosse descartada.

O Partido Socialista é, logo atrás do França Insubmissa, o segundo maior membro da Nova Frente Popular, uma ampla aliança eleitoral de esquerda que conquistou o maior número de assentos, 193, durante as eleições legislativas antecipadas deste verão.

"Não podemos, se formos responsáveis, dizer que somos simplesmente a favor da revogação (da reforma da previdência), sem dizer como estamos financiando isso", disse Faure. "Vamos discutir com o chefe de Estado porque a situação do país merece isso... isso não significa que eu tenha me tornado um macronista."

Mais tarde, Faure disse que Macron também deveria tentar trazer os Verdes e os Comunistas.

MACRON REJEITA A CULPA

Macron, que desencadeou a crise política que assola a França em junho, ao convocar uma eleição antecipada que resultou em um Parlamento dividido, foi desafiador em seu discurso à nação.

"Estou bem ciente de que alguns querem me culpar por essa situação, é muito mais confortável", disse ele.

Mas ele disse que "jamais assumirá as responsabilidades" dos legisladores que decidiram derrubar o governo poucos dias antes do Natal.

Ele disse que Barnier foi derrubado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda em uma "frente antirrepublicana" que busca criar o caos. A única motivação dessa frente, acrescentou, é a eleição presidencial de 2027, "para se preparar para ela e precipitá-la".

Apesar da pressão para que ele renunciasse antes de 2027, Macron disse que não iria a lugar algum.

"O mandato que vocês me deram democraticamente é um mandato de cinco anos, e eu o exercerei plenamente até o fim", disse ele, acrescentando que nomearia um novo primeiro-ministro nos próximos dias e pressionaria por um projeto de lei orçamentária especial que rolaria a legislação de 2024 para o próximo ano.

O próximo governo buscará um projeto de lei orçamentária para 2025 no início do ano novo, disse ele, para que "o povo francês não pague a conta por essa moção de desconfiança".