Irã pretende enviar mísseis, drones e conselheiros militares para Síria, diz autoridade graduada

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - O Irã pretende enviar mísseis e drones para a Síria e aumentar o número de seus conselheiros militares no país para apoiar o presidente Bashar al-Assad em sua batalha contra os rebeldes, disse um alto funcionário iraniano à Reuters nesta sexta-feira.

"É provável que Teerã precise enviar equipamentos militares, mísseis e drones para a Síria... Teerã tomou todas as medidas necessárias para aumentar o número de seus conselheiros militares na Síria e enviar forças", disse a autoridade sob condição de anonimato.

"Agora, Teerã está fornecendo inteligência e apoio via satélite à Síria."

Para o Irã, Assad é um aliado crucial, parte de seu "Eixo de Resistência" a Israel e à influência dos EUA no Oriente Médio.

Na última semana, os rebeldes anti-Assad obtiveram seus mais rápidos ganhos no campo de batalha desde o início da guerra civil, há 13 anos, desferindo um golpe devastador em Assad.

Teerã, juntamente com Moscou, há muito tempo fornece apoio militar e econômico a Assad. Mas isso sofreu um golpe depois que o grupo Hezbollah do Líbano, o mais poderoso dos aliados do Irã na região e um dos pilares das forças que ajudam Assad, sofreu grandes perdas nos últimos dois meses na guerra com Israel.

"O Irã e a Síria estão unidos para impedir que os rebeldes avancem em direção às principais cidades. A Síria ainda não solicitou forças terrestres ao Irã", disse a autoridade graduada, acrescentando que "por enquanto, a decisão é que a Síria e a Rússia intensifiquem os ataques aéreos".

Ele disse que Teerã tomou todas as medidas necessárias para fornecer apoio militar às forças de Assad.

Os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Irã e Rússia se reunirão em Doha no sábado para discutir o avanço dos rebeldes na Síria, disse uma fonte diplomática turca na sexta-feira. A Turquia, membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apoia a oposição política e armada ao governo de Assad.

Teerã pediu à Turquia que "não se alinhe com os EUA e Israel", disse a autoridade iraniana, acrescentando que o Irã acredita que Israel e os Estados Unidos estão trabalhando juntos para impedir que os aliados do Irã recuperem a força.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reunirá com seus colegas iraquianos e sírios nesta sexta-feira em Bagdá, capital do Iraque, para discutir a situação na Síria, informou a mídia estatal iraniana.

"O Irã e o Iraque também estão estudando projetos conjuntos de defesa por meio de grupos de resistência e até mesmo exércitos regulares", disse a autoridade iraniana.