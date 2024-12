Ibovespa recua com BB entre maiores quedas; MRV&Co dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, com Banco do Brasil entre as maiores quedas após o Citi cortar a recomendação das ações para neutra, enquanto MRV&Co disparava após anunciar nova estratégia para sua subsidiária nos Estados Unidos.

Por volta de 11h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,48%, a 127.239,89 pontos, após desempenho robusto na véspera, quando fechou com alta de mais de 1%. Na semana, acumula um acréscimo de 1,25%. O volume financeiro na sessão somava 3,44 bilhões de reais.

A sexta-feira ainda era marcada pelo anúncio de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, mas que ainda deve enfrentar uma batalha tortuosa para aprovação na Europa, onde há forte oposição da França.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho informou que foram criadas 227.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, um pouco acima do esperado, mas a taxa de desemprego subiu para 4,2%, de 4,1% em outubro.

Para o analista e sócio da CMS Invest, Harrison Gonçalves, a o dado de postos de trabalho acima do esperado coloca uma incógnia ao ritmo de cortes de juros pelo Federal Reserve. "Começa a haver dúvida em relação ao ritmo de corte de juros."

Os futuros acionários em Nova York reagiam com ganhos modestos aos números, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano recuava a 4,1375%, de 4,182% na véspera.

No Brasil, agentes financeiros partem para a próxima semana na expectativa de algum avanço das medidas fiscais, após a Câmara dos Deputados aprovar na quarta-feira regime de urgência para duas propostas do pacote de gastos.

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre o real efeito das medidas, bem como o impacto da reforma da tributação da renda.

Na visão do economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, a aprovação da urgência, ainda que com maioria apertada, é um sinal de que pelo menos parte do programa de contenção deverá ser aprovada no Congresso ainda este ano.

"Foi um fator importante de tranquilização dos investidores", afirmou, ressaltando, contudo, que "os problemas fundamentais permanecem sem solução".

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON perdia 2,39%, tendo com pano de fundo relatóriosobre bancos do Citi no qual os analistas cortaram a recomendação das ações do banco de controle estatal para "neutra" e reduziram o preço-alvo de 34 para 25 reais. A exceção entre os bancos do Ibovespa era BTG PACTUAL UNIT, em alta de 1%, que teve "upgrade" do Itaú BBA para "outperform", com preço-alvo de 40 reais.

- MRV&CO ON disparava 7,55%, após anunciar na quinta-feira uma nova estratégia para a Resia, sua subsidiária nos EUA, visando simplificar suas operações, estrutura organizacional e financeira, além de acelerar a desalavancagem do grupo. O plano inclui a venda de sete projetos nos próximos dois anos e desmobilização de mais de 60% de banco de terrenos.

- B3 ON avançava 3,37%, endossada por relatório de analistas do Goldman Sachs, que elevaram a recomendação dos papéis para compra, reiterando o preço-alvo de 12 reais - um "upside" potencial de cerca de 23% em relação ao fechamento da véspera. "Embora a ação possa não ter um catalisador positivo no curto prazo, em um ambiente de aumento de juros, achamos que a maioria dos riscos de baixa estão precificados", afirmaram.

- VALE ON recuava 0,76%, acompanhando a fraqueza dos preços futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações em baixa de 0,93%, a 797,5 iuanes (109,90 dólares) a tonelada métrica, representando uma queda semanal de 0,5%.

- PETROBRAS PN cedia 0,68%, também seguindo o movimento dos preços do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 0,97%, a 71,39 dólares. No setor de óleo e gás, PRIO ON caía 1,45% e PETRORECONCAVO ON perdia 1,05%, mas BRAVA ENERGIA ON tinha variação negativa de 0,14%.

- CVC BRASIL ON perdia 2,15%, mesmo após o tombo de quase 9% da véspera, enquanto, no setor relacionado a viagens, AZUL PN recuava 0,42% e GOL PN, que não faz parte do Ibovespa, mostrava estabilidade.