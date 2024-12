Hewlett Packard apresenta receita e lucro acima do esperado no 4º trimestre fiscal

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) registrou receita e lucros acima do esperado em seu quarto trimestre fiscal, impulsionados pela demanda contínua por inteligência artificial. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, dia 5 .

Nos três meses, encerrados em 31 de outubro, a empresa de software de nuvem e servidores de Houston reportou lucro de US$ 1,34 bilhão, ou US$ 0,99 por ação, ante US$ 642 milhões (US$ 0,49 por ação) no ano anterior.

A receita aumentou 15%, para US$ 8,46 bilhões, superando os US$ 8,25 bilhões que os analistas esperavam, de acordo com a FactSet. A diretora Financeira da empresa, Marie Myers, atribuiu esse aumento da receita ao segmento de servidores, que acelerou as vendas em 32%, para US$ 4,71 bilhões.

No primeiro trimestre do seu ano fiscal de 2025, a HPE espera que a receita cresça aproximadamente 10% na comparação anual. Os analistas da FactSet estão projetando receita de US$ 7,78 bilhões, o que representa aumento de 15% em relação ao trimestre do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.