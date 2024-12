Guerra, Trump e China possibilitam acordo antes impossível

Do UOL

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Depois de 25 anos de negociações, Mercosul e União Europeia chegaram a um acordo comercial que envolve mais de 718 milhões de pessoas e um PIB conjunto de US$ 22 trilhões. A ratificação entre os países do Velho Continente ainda não está garantida e será difícil, mas um passo importante foi dado.

Na Folha, os pesquisadores Gustavo Müller e Bruno Theodoro Luciano fazem uma análise da parceria e seus impactos sobre os dois blocos.

Jamil Chade avalia o cenário geopolítico que pressionou os atores, especialmente a UE, a fazer o acordo deslanchar. "Foram necessários uma guerra, uma ameaça protecionista, o avanço da extrema direita e um abalo geopolítico gerado pela China para um acordo quase impossível ser transformado em um pacto", diz.

Josias de Souza foca especificamente no efeito da eleição do protecionista Donald Trump sobre a assinatura da parceria. "Subitamente, quase todos passaram a falar a mesma língua na Babel em que havia se convertido a negociação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O protagonista da concórdia, suprema ironia, é um personagem ausente das articulações: Donald Trump", argumenta.

Outros olhares

José Roberto de Toledo e Thais Bilenky (A Hora): Tarcísio tapou a barbárie com peneira, mas foi flagrado pelas câmeras. Leia mais

Leonardo Sakamoto: Após vencer eleição, Nunes é soterrado por enxurrada de denúncias. Leia mais

Milly Lacombe: A ideologia por trás de negar absorvente e papel higiênico a presidiárias. Leia mais

PVC: A incrível história de como a vesícula de Yuri Alberto ajudou o Corinthians. Leia mais

Alicia Klein: O que pode fazer a diferença para Botafogo, Flamengo e Palmeiras no Mundial. Leia mais

Mauro Cezar Pereira: Botafogo está ganhando o título, não o Palmeiras perdendo. Leia mais