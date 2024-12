Goldman Sachs deixa coalizão climática global de bancos

Por Simon Jessop e Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - O Goldman Sachs disse que saiu de uma coalizão setorial que visa alinhar empréstimos bancários e atividades de investimento com esforços globais para combater as mudanças climáticas.

A decisão do banco de investimento dos EUA ocorre em meio à pressão de alguns políticos republicanos que sugeriram que a filiação à Net-Zero Banking Alliance (NZBA) poderia violar as regras antitruste.

O Goldman Sachs não deu nenhuma razão explícita para sua saída, mas se concentrou em sua estratégia para o futuro e na crescente pressão dos reguladores para tornar os esforços de sustentabilidade origatórios.

"Temos as capacidades para atingir nossas metas e dar suporte aos objetivos de sustentabilidade de nossos clientes. O Goldman Sachs também está muito focado nos padrões de sustentabilidade cada vez mais elevados e nos requisitos de relatórios impostos por reguladores ao redor do mundo", disse em um comunicado nesta sexta-feira.

Os bancos que aderiram ao NZBA voluntário concordaram em se alinhar à meta mundial de atingir emissões líquidas zero até 2050, definir metas para ajudar a chegar lá e publicar o progresso de seus esforços a cada ano, algo que o Goldman Sachs disse que continuará a fazer.

"Fizemos um progresso significativo nos últimos anos em relação às metas de (emissão) líquida zero da empresa e estamos ansiosos para progredir ainda mais, inclusive expandindo para setores adicionais nos próximos meses", afirmou.

"Nossas prioridades continuam sendo ajudar nossos clientes a atingir suas metas de sustentabilidade e medir e relatar nosso progresso."

No início deste ano, vários investidores dos EUA, incluindo o braço de gestão de fundos do Goldman Sachs, deixaram uma coalizão global que pressionava empresas a controlar as emissões prejudiciais ao clima.

