Família diz que jornalista dos EUA desaparecido na Síria em 2012 está vivo

WASHINGTON (Reuters) - A mãe de Austin Tice, jornalista norte-americano capturado há mais de 12 anos na Síria, disse nesta sexta-feira que sua família tem informações de que ele ainda está vivo.

"Temos informações de uma fonte importante que foi examinada por todo o nosso governo: Austin Tice está vivo", afirmou Debra Tice a jornalistas no National Press Club nesta sexta-feira, antes de ir à Casa Branca para uma reunião.

O assessor de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, reuniu-se com a família de Tice à tarde, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a repórteres.

"Jake Sullivan teve uma reunião com a família de Austin Tice nesta tarde, e ... Jake Sullivan tem se reunido regularmente com as famílias de norte-americanos detidos injustamente", afirmou. "Continuaremos a nos certificar de que os norte-americanos que foram detidos injustamente voltem para suas famílias."

Ex-fuzileiro naval dos EUA e jornalista freelancer, Tice foi sequestrado em 2012 enquanto fazia uma reportagem em Damasco sobre a revolta contra o presidente sírio Bashar al-Assad. Na época, ele tinha 31 anos. Não houve nenhuma reivindicação de responsabilidade por seu sequestro

(Reportagem de Jeff Mason e Heather Timmons)