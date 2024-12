Em leilão de geração, distribuidoras contratam 2.130,0 MW médios e volume totaliza R$ 6,044 bi

As distribuidoras de energia contrataram 2.130,0 megawatts médios (MWmed) no leilão de geração existente promovido na manhã desta sexta-feira, 6, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao todo, o volume financeiro transacionado nos três certames totalizou R$ 6,044 bilhões.

No leilão A-1, com entrega prevista a partir de 1º de janeiro de 2025, a contratação foi de 1.621,500 MW médios, ao preço de R$ 162,24 por megawatt-hora (MWh), o que equivale a um deságio de 18,88% em comparação com a máxima estipulada. A movimentação financeira das transações foi de R$ 4,609 bilhões.

Participaram do A-1 17 distribuidoras, sendo elas: Amazonas Energia, Ampla, Bandeirante, CEEE-D, Celg, Celpe, Cemar, Cepisa, Coelba, Coelce, CPFL Jaguatirica, Eletropaulo (Enel SP), Energisa PB, Energisa TO e Light.

O leilão A-2, com entrega prevista a partir de 1º de janeiro de 2026, a contratação atingiu 508,8 MWmed, ao preço de R$ 161,06 por megawatt-hora (MWh), deságio de 5,26%. Com isso, o valor total transacionado foi de R$ 1,435 bilhão.

No A-2 a demanda foi de oito distribuidoras, que compraram energia de 10 vendedores. Entre as compradoras, estão: a Celesc, Celg, Celpe, Cemar, Coelba, Coelce, Eletropaulo (Enel SP), ELFSM.

Já o A-3 previa entrega para janeiro de 2027, mas terminou sem manifestação de demanda.