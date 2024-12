Dólar à vista fecha em alta de 1,13%, a R$6,0766 na venda, maior valor da história

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu uma sequência de três dias de acomodação e encerrou a sexta-feira em alta firme no Brasil, batendo novo recorde de fechamento, em meio a receios de que o pacote fiscal do governo seja desidratado no Congresso e ao avanço da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,13%, cotado a 6,0766 reais -- no maior valor nominal de fechamento da história. Durante o dia, chegou a colar nos 6,10 reais. Com o movimento, a divisa dos EUA acumulou alta de 1,26% na semana e de 25,25% no ano.

Às 17h07, na B3 o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil atualmente -- subia 1,42%, aos 6,0955 reais.

(Por Fabrício de Castro)