Criação de vagas nos EUA deve ter aumentado em novembro com retorno dos funcionários da Boeing e fim dos furacões

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Esados Unids provavelmente aumentou em novembro, depois de ter sido severamente afetada por furacões e greves, mas isso provavelmente não sinaliza uma mudança significativa no abrandamento das condições do mercado de trabalho, o que deve permitir que o Federal Reserve reduza novamente a taxa de juros este mês.

Economistas sugeriram calcular a média dos ganhos de vagas fora do setor agrícola do mês passado com a contagem de outubro para obter uma tendência mais clara do crescimento do emprego quando o relatório do Departamento do Trabalho for divulgado nesta sexta-feira.

O crescimento do emprego quase estagnou em outubro, uma vez que o mercado de trabalho foi afetado pelos furacões Helene e Milton, bem como por uma grande greve nas fábricas da Boeing na Costa Oeste.

"Não acreditamos que um aumento nos ganhos de empregos em novembro implique um ressurgimento repentino das contratações, mas apenas a normalização de choques temporários nos dados", disse Oscar Munoz, estrategista-chefe de macro dos EUA na TD Securities. "Seria mais imparcial analisar o desempenho recente os dados de outubro e novembro juntos."

E economia dos EUA provavelmente abriu 200.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variavam de 155.000 a 275.000 empregos. A economia criou apenas 12.000 vagas em outubro, o menor ganho desde dezembro de 2020.

Com base na estimativa de novembro, o crescimento do emprego estaria tendendo a cerca de 145.000 nos últimos três meses, o que, segundo os economistas, é consistente com um mercado de trabalho saudável, mas em desaceleração.

O retorno dos trabalhadores da fábrica da Boeing de outra empresa aeroespacial menor devem acrescentem cerca de 38.000 vagas no relatório em novembro, com uma recuperação pós-tempestade de cerca de 60.000 a 65.000 empregos.

A previsão é de que a taxa de desemprego tenha subido para 4,2%, depois de se manter em 4,1% por dois meses consecutivos.

O aumento previsto na taxa de desemprego foi visto como resultado de uma retomada na oferta de mão de obra após a queda em outubro, atribuída às pessoas que foram deslocadas pelos furacões.