Correção: desemprego nos EUA sobe a 4,2% em novembro e salários avançam mais do que o esperado

A matéria publicada anteriormente tinha um erro no segundo parágrafo. O dado de setembro foi revisado de 223 mil para 255 mil, e não de 159 mil para 255 mil, como constou. Segue a nota corrigida com o título original:

Taxa de desemprego nos EUA sobe a 4,2% em novembro e salários avançam mais do que o esperado

A taxa de desemprego dos EUA ficou em 4,2% em novembro, uma alta em relação à do mês anterior, de 4,1%, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 6. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Projeções Broadcast.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para cima dos números de empregos criados em outubro, de 12 mil para 36 mil, e em setembro, de 223 mil para 255 mil.

Em novembro, o salário médio por hora aumentou 0,37% em relação a outubro, ou US$ 0,13, a US$ 35,61, variação que ficou acima da projeção do mercado, de queda de 0,3%.

Na comparação anual, houve ganho salarial de 4,03% no último mês, acima da previsão de 3,9%.