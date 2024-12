CBF renova contrato com a Nike até 2038

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (6) que renovou o contrato de patrocínio com a marca esportiva Nike até 2038.

"É um momento histórico para a CBF", comemorou seu presidente, Ednaldo Rodrigues, em vídeo publicado no site da entidade.

A parceria entre CBF e Nike "é uma das mais duradouras e bem-sucedidas no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito", acrescentou.

Segundo a imprensa brasileira, a Nike pagará 100 milhões de dólares (cerca de R$ 609 milhões pela cotação atual) fixos por ano, além de outros valores variáveis.

Este é o maior contrato da história da entidade máxima do futebol brasileiro.

Com a renovação, a empresa garante que sua logomarca estará nas camisas da seleção masculina nas próximas quatro Copas do Mundo, e da seleção feminina nas próximas três.

Desde 1996, a Nike é fornecedora exclusiva de material esportivo para todas as seleções brasileiras de futebol, incluindo seleções de base, olímpicas, de futebol de praia e de futsal.

A CBF informou que, pela primeira vez, terá direito a royalties pela venda de camisas.

Além disso, os novos termos do contrato dão à marca a possibilidade de abrir lojas em todo o mundo com produtos da seleção brasileira.

