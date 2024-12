Vaticano inclui evento organizado por católicos LGBT+ no calendário oficial

O Vaticano incluiu um evento organizado por católicos LGBT em seu calendário oficial online para o Ano Santo Católico Romano de 2025, em um sinal incomum de abertura da Igreja global para a comunidade gay.

Uma peregrinação do grupo italiano "La Tenda di Gionata" (A Tenda de Jônatas), marcada para setembro próximo, está listada entre as centenas de eventos planejados para o Jubileu, que deverá trazer cerca de 32 milhões de turistas a Roma no próximo ano.

O grupo, que descreve seu objetivo como sendo o de promover o acolhimento de pessoas LGBT dentro da Igreja, deverá realizar uma vigília de oração em uma paróquia local de Roma antes de fazer uma jornada à Basílica de São Pedro.

Uma autoridade do Vaticano disse à Reuters que a inclusão do grupo no calendário não implica em apoio a seus eventos.

"Não são atividades patrocinadas", disse Agnese Palmucci, uma porta-voz do escritório de evangelização do Vaticano, que está organizando o Jubileu.

Roma é o centro global do Ano Santo católico, que começa em 24 de dezembro, véspera de Natal, e vai até 6 de janeiro de 2026. Jubileus como esse normalmente ocorrem uma vez a cada 25 anos.

Os peregrinos católicos que forem a Roma durante o Jubileu poderão passar por "Portas Santas" especiais que estarão abertas na Basílica de São Pedro e em outras três basílicas de Roma.

O Vaticano está preocupado principalmente em garantir que todos os peregrinos tenham a chance de passar pelas "Portas Santas", disse Palmucci.

"Assim que for verificado que há espaço, inserimos a peregrinação no calendário geral", disse ela.

O papa Francisco tem sido creditado por levar a Igreja Católica a adotar uma abordagem mais acolhedora em relação à comunidade LGBT e tem permitido que os padres abençoem casais do mesmo sexo, caso a caso.