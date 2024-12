Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com esperança em estímulo na China e crise sul-coreana

Por André Marinho

São Paulo, 06/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em meio à expectativa dos mercados globais para a leitura de novembro do relatório de emprego dos EUA, o payroll. A esperança por novos estímulos na China ajudou os negócios na segunda maior economia do planeta, mas a crise política na Coreia do Sul manteve o índice de Seul sob pressão.

O governo chinês promove, na semana que vem, a Conferência Central de Trabalho Econômico, para discutir as metas para a atividade. O ANZ espera um orçamento adicional de 2 trilhões de yuans para ajudar o crescimento, mas avalia que o foco das autoridades será no emprego.

No aguardo do encontro, o índice Xangai Composto encerrou a sessão em alta de 1,05%, a 3.404,08 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,24%, a 2.064,65 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,56%, a 19.865,85 pontos.

Na contramão, o índice Kospi perdeu 0,56%, a 2.428,16 pontos, no terceiro dia consecutivo de perdas desde a controversa decisão do presidente sul-coreano,

Yoon Suk Yeol, de decretar e depois revogar a lei marcial. O chefe do partido de Yoon, Han Dong-hoon, defendeu o impeachment do presidente e alertou para o risco de uma nova medida autoritária.

Em Tóquio, o Nikkei cedeu 0,77%, a 39.091,17 pontos. Já o Taiex, de Taiwan, recuou 0,32%, a 23.193,27 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 computou desvalorização de 0,64%, a 8.420,90 pontos, em Sydney.

Contato: andre.marinho@estadao.com