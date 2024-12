Alemanha diz que solução amigável segue sendo meta para acordo com Mercosul

BERLIM (Reuters) - A Alemanha não vai se opor a um acordo somente com a União Europeia para alcançar um pacto comercial com o Mercosul, mas o objetivo continua sendo encontrar uma solução amigável nas negociações, disse um porta-voz do governo alemão em Berlim.

"Nosso objetivo era -- e continua sendo -- encontrar uma solução amigável nas negociações, e estamos, claro, em conversas com todos os parceiros, incluindo a França", que se opõe ao acordo, disse o porta-voz do governo alemão em entrevista coletiva regular nesta sexta-feira.

A UE e o Mercosul devem finalizar nesta sexta um acordo comercial, mas o pacto enfrenta uma batalha tortuosa para aprovação na Europa por causa da oposição da França.

(Reportagem de Andreas Rinke)