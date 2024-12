A petistas, Lula faz mea-culpa, reclama de comunicação e pede volta à base

O presidente Lula (PT) fez um discurso duro reclamando da comunicação do PT e pedindo a volta do partido às bases ao participar do encerramento do seminário da sigla em Brasília, nesta sexta (6).

O que aconteceu

Em São Paulo após voltar do Mercosul no Uruguai, Lula participou da conferência por vídeo no fim da tarde. Em uma fala de quase 30 minutos, fez uma análise dos problemas que avalia que o PT enfrenta e pediu que os militantes voltassem à base, lendo o manifesto de criação do partido, de 1980.

"Temos um problema sério de formação política", disse Lula. "Nós desaprendemos a fazer formação porque o jeito de fazer política ficou mais institucionalizado, nós não conseguimos sequer ter possibilidade de utilizar a internet com o poder de alcance que ela pode ter."

O presidente também apontou que é um problema do seu governo. "Nesses dois anos de governo, já fiz muito mais entrega de políticas públicas para a sociedade do que fiz nos oito anos anteriores [2003-2010]. Mas eu sinto que, cada vez eu viajo, converso, que atendo ministro, que nós não estamos entregando de forma adequada para q a sociedade tenha as informações daquilo que nós fizemos."

Esta é uma reclamação e uma percepção antiga do presidente. Na primeira reunião ministerial do ano, em março, ele deu uma bronca em seus ministros e pediu que cada um ajudasse a Secom (Secretaria de Comunicação Social) a divulgar suas respectivas entregas. Aparentemente, o cenário não mudou aos olhos do presidente.

O PT tem culpa, meu governo tem culpa. Porque a gente não pode permitir, em nenhum momento, que alguém que pensa como pensa a extrema direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais que nós, tenha mais informações na internet do que nós.

Lula, em fala ao PT

Lula também pediu que o partido voltasse às origens. A militantes que o aplaudiam por meio de um telão, lamentou que o partido "se institucionalizou e parou de fazer trabalho de base", conversando em igrejas, fábricas e etc., e disse que é preciso se conectar mais com a base do que com os deputados. "O partido não pode ter partido subordinado a mandato de deputado. Tem que ser base mandando", disse.

O presidente passou, ainda, uma mensagem sobre a sucessão. Depois de quase oito anos à frente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) deverá deixar a presidência no primeiro semestre do ano que vem. Segundo Lula, é esta eleição, e não o próximo pleito presidencial, que definirá o futuro da legenda.