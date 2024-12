MP investiga cinco PMs da Bahia por formação de grupo de extermínio

O Ministério Público da Bahia investiga cinco policiais militares suspeitos de praticar homicídios, fraude processual e formar grupo de extermínio.

O que aconteceu

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (6), segundo o Ministério Público. Os mandados, expedidos pela Vara Crime da Comarca de Nova Soure, foram cumpridos nos municípios de Cipó, Crisópolis, Paripiranga, Rio Real, Ribeira do Pombal e Serrinha, na Bahia, além de Simão Dias, em Sergipe.

Três policiais militares estão sendo investigados pelas mortes de Breno Murilo da Cruz Dantas e Ítalo Mendes da Silva, ocorrida em setembro de 2021, no município de Nova Soure. As investigações apontam que, sob a alegação de cumprimento de um mandado de prisão contra Breno Dantas, equipes da PM se deslocaram até a sua residência, local em que ocorreram as mortes.

O fato foi registrado inicialmente como confronto e resistência à intervenção policial, mas elementos colhidos na investigação do Ministério Público indicaram possível execução sumária e alteração da cena dos fatos para simular o dito confronto.

Outros PMs também são investigados. Mais dois policiais estão sendo investigados pela participação, em conjunto com os três primeiros, em diversas outras mortes ocorridas na região em circunstâncias semelhantes.

Foram feitas buscas em residências e na sede do 16º Batalhão da Polícia Militar em Serrinha, 6ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia), no Rio Real, e 21ª CIPM, em Cipó. Simulacro de armas, armas, munições, celulares e materiais eletrônicos foram apreendidos. A operação foi deflagrada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia.