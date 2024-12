Chuveiro Lorenzetti com duas saídas de água é bom? O que diz quem comprou

A hora do banho pode ficar ainda mais confortável com esse "achado" do Guia de Compras UOL: o chuveiro Duo Shower Quadra, da Lorenzetti. que promete ser maior que os modelos convencionais e 2 em 1, já que combina o chuveiro elétrico com jatos concentrados de uma ducha.

Segundo a marca, esse chuveiro oferece conforto durante o banho, economia e facilidade na instalação. Veja a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e se vale a pena para você:

O que diz a Lorenzetti sobre o chuveiro?

Possui comando multitemperaturas, função que permite escolher diferentes opções de temperatura da água;

Com pressurizador embutido, que aumenta o volume e pressão da água;

Contém dispositivo para regulagem da inclinação, que permite ajustar o chuveiro com facilidade;

Conta com grande espalhador, que promete distribuição de água para todo o corpo, ou ducha com jatos mais concentrados e fortes;

Potência de 5.500W (127V) ou 7.500W (220V);

Acompanha mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual.

O que diz quem comprou?

O chuveiro Duo Shower tem mais de mil avaliações na Amazon, com nota média 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre os comentários, os consumidores destacaram pontos positivos como a potência, tamanho e ser silencioso.

Ele é bem grande. Sai bastante água. Tem 5 opções de temperatura. Chegou bem rápido. O manual pode ser visto na caixa ou lendo o QR code para mais detalhes. Daniel Guimarães

Ele é ótimo, água com pressão boa e cai com delicadeza na pele, sai bastante água e esquenta bem. Não fixa muito bem na parede, então balança um pouco na hora de trocar a temperatura, mas nada que incomoda. Samara

Aquece bem e tem um bom fluxo de água. Na hora de encaixar o chuveiro no engate rápido, tem que empurrar duas vezes, recomendo passar um pouco de veda rosca também, pois se ficar mal encaixado vai ficar vazando água por baixo. Rafael

Esse chuveiro não faz barulho de chuveiro tradicional. Parece que não ligou, mas mesmo assim a água fica bem quente e com um fluxo muito bom de água. Silencioso e com ótima temperatura. Me surpreendeu. Valeu cada centavo. Ricardo Carvalho

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores criticam a fixação do chuveiro na parede, além da vazão da água e dificuldade na troca de temperatura. Confira os comentários:

Ele mantém uma boa temperatura, mas não fica totalmente fixo na parede, o que o faz mexer um pouco. Além disso, o seletor de temperatura é um pouco duro. Devido a isso, é necessário segurar o aparelho com uma mão enquanto se ajusta a temperatura com a outra. A força da água é boa, mas poderia ser mais forte. Alexandre

A única reclamação que eu tenho é sobre o modo de mudar a temperatura, é muito ruim de usar. Mas de resto, é um bom chuveiro. Importante observar a posição, porque se for um espaço retangular, com pouca largura, o ideal é que ficasse em uma das paredes menores, porque a ducha mais forte tem um alcance maior. Mário R.

Na descrição do produto diz que tem pressurizador embutido, porém a vazão da água deixa a desejar, igual a um chuveiro comum. Natália Felicio

