Wall Street ronda estabilidade com holofotes em dados de emprego

Por Shashwat Chauhan e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street estavam praticamente estáveis nesta quinta-feira, depois de registrarem máximas históricas de fechamento na sessão anterior, embora o Nasdaq tenha subido para um recorde intradiário antes dos dados de emprego desta semana.

Os mercados estão concentrados no relatório mensal do governo sobre empregos que será divulgado na sexta-feira.

Nesta sessão, dados mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou moderadamente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho continuou a esfriar.

"Obviamente, o sentimento está um pouco contido. A questão continua sendo se o Fed conseguirá dar continuidade a uma série de cortes nos juros, já que vimos uma recuperação na inflação e nos dados de contratação etc., todos melhorando até certo ponto", disse Michael Green, gerente de portfólio e estrategista-chefe da Simplify Asset Management.

O Dow Jones caía 0,09%, a 44.972,51 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,03%, a 6.084,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,02%, a 19.731,85 pontos.

A maioria das ações de megacaps tinha alta marginal. No entanto, a Tesla mostrava um desempenho superior, com um ganho de 2,5%, depois que pelo menos duas corretoras elevaram seu preço-alvo para as ações da fabricante de veículos elétricos.

As ações relacionadas a criptomoedas e blockchain saltavam depois que o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, ultrapassou a marca de 100 mil dólares pela primeira vez.