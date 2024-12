Exército transfere hoje para Brasília dois 'kids pretos' presos pela PF

O Exército vai transferir para Brasília, nesta quinta-feira (5), dois militares presos pela Polícia Federal em novembro por suspeita de planejarem matar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes, para dar um golpe de Estado no final de 2022.

O que aconteceu

O general da reserva Mario Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Azevedo serão levados do Rio de Janeiro para Brasília. As transferências foram pedidas pelas defesas dos militares e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os dois ficarão presos no BPEB (Batalhão de Polícia do Exército de Brasília), uma unidade do Comando Militar do Planalto.

Os militares serão transferidos em voos diferentes. Segundo informou o Exército, o general Fernandes tem previsão de chegar à Base Aérea de Brasília às 11h25. O tenente-coronel Azevedo, por sua vez, deve desembarcar na capital federal às 16h50. Desde a prisão no último dia 19, os dois estavam detidos no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio.

A prisão é preventiva, sem prazo para soltura. Os militares estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados, mas poderão receber visitas de familiares e pessoas próximas, desde que autorizadas previamente por Moraes.

Fernandes e Azevedo integram os chamados "kids pretos". O apelido se refere aos membros das Forças Especiais do Exército, um grupo que, segundo a PF, foi central na preparação da trama golpista que buscava reverter o resultado das eleições 2022. Os quatro militares presos no dia 19 são suspeitos de planejarem a morte do ministro Moraes, do presidente Lula e do vice Alckmin.