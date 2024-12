Tebet: verdadeiro mercado é agricultura familiar, pequeno e médio produtor, comerciante

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 5, que quer a iniciativa privada "a favor, e não contra o Brasil". Ela citou investimentos e concorrências de empresas para construções de fábricas no Estado do Mato Grosso do Sul como exemplos, em sua visão, de como os empresários deveriam agir, criticando a postura do mercado na avaliação do governo.

"O verdadeiro mercado é a agricultura familiar, o pequeno e médio produtor, o comerciante, os serviços", afirmou a ministra em evento de inauguração do Projeto Cerrado, maior linha única de produção de celulose do mundo, que pertence à Suzano.

Ela fez referência ainda à recente pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira, 4, na qual o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem avaliação negativa para 90% do mercado financeiro.

"Isso não é imparcialidade, é jogar contra o Brasil", afirmou a ministra.