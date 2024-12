STOXX 600 sobe à medida que investidores ignoram instabilidade política na França

Por Joao Manuel Vicente Mauricio

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa se mantinha próximo à máxima de um mês nesta quinta-feira, com os investidores ignorando as preocupações com a instabilidade política na França, depois que os parlamentares votaram para derrubar o governo do primeiro-ministro, Michel Barnier.

O índice STOXX 600 subia 0,31%, a 519,07 pontos, ampliando os ganhos pela sexta sessão consecutiva. O índice francês CAC 40 avançava 0,37%, tendo atingido a máxima de três semanas em um determinado momento.

Barnier deve renunciar nesta quinta-feira, o que o tornará o primeiro-ministro com menor tempo de mandato na história moderna da França. O país agora corre o risco de terminar o ano sem um governo estável ou um orçamento para 2025, embora a Constituição permita medidas especiais que evitariam uma paralisação.

"A reação que estamos vendo é que, em última análise, os mercados acionários estão ignorando essa votação porque, em muitos aspectos, ela era amplamente esperada, portanto, não foi realmente um choque", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fará um discurso televisionado para o país às 16h (horário de Brasília) e deve nomear um primeiro-ministro antes de uma cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame no sábado.

Os principais credores franceses subiam, com o BNP Paribas, o Société Générale e o Crédit Agricole subindo entre 1,9%% e 3,1%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,10%, a 8.343 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,35%, a 20.303 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,37%, a 7.330 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,86%, a 34.376 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,17%, a 1.071 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,49%, a 6.406 pontos.