Starmer lança 'Plano para Mudança' no Reino Unido

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, apresentou nesta quinta-feira (5) um "Plano para Mudança", de reformas nos setores de habitação, segurança e assistência médica, buscando melhorar sua popularidade em declínio após cinco meses no poder.

Depois de chegar ao poder em 4 de julho, encerrando 14 anos de governos conservadores, e com uma pesquisa da Ipsos na terça-feira mostrando que 53% da opinião pública britânica está decepcionada com os trabalhistas, Starmer procurou ganhar força com um plano que chamou de "ambicioso e confiável".

O primeiro-ministro listou seis frentes para "levar a Grã-Bretanha adiante", repetindo "o país em primeiro lugar, o partido em segundo" como seu lema, em um discurso em um estúdio de cinema em Buckinghamshire, noroeste de Londres, onde os filmes de James Bond foram filmados.

Suas metas incluem a construção de 1,5 milhão de casas até 2030 e a aprovação de 150 projetos de infraestrutura, a elevação dos padrões de vida em todas as regiões do país, a mobilização de 13.000 policiais extras e a redução do número de pessoas que aguardam tratamento no sistema público de saúde, com longas filas.

Starmer também se comprometeu a melhorar a educação das crianças e a atingir 95% de energia limpa até 2030.

"Enfrentamos o desafio assustador de atingir esses marcos antes do final deste mandato. Como eu disse, estamos começando do zero, com listas de espera de mais de 7 milhões e quando uma em cada três crianças não está apta para a escola aos cinco anos de idade. O caminho para a mudança é longo e difícil", disse ele.

- Redução da imigração -

Outra frente de ação de Starmer, após os primeiros 150 dias no poder, é a imigração.

"Vamos reduzir a imigração, tanto legal quanto ilegal. Isso só será feito com um plano sério", disse Starmer.

"A única maneira de fazer isso funcionar é acabar com as gangues que comandam esse comércio vil", disse ele, acrescentando que o povo britânico quer 'um plano sério para garantir o controle de nossas fronteiras'.

Starmer já havia descrito os últimos números da imigração como "chocantes".

Com o plano e as medidas, o líder trabalhista está tentando melhorar a imagem de um governo que foi ofuscado por controvérsias, como os presentes recebidos por vários ministros e pelo próprio Keir Starmer de um doador rico.

- Medidas impopulares -

Mas o tiro saiu pela culatra para os agricultores ao remover uma isenção de imposto sobre herança da qual eles se beneficiavam.

Outra medida polêmica foi a remoção de um subsídio para combustível de inverno para 10 milhões de aposentados.

Ele também foi acusado de desestimular o investimento estrangeiro ao repetir que a administração conservadora anterior deixou as finanças públicas em um estado "pior" do que ela imaginava, com um "buraco" de 22 bilhões de libras.

Após seu discurso, a líder conservadora Kemi Badenoch denunciou no X que Starmer não disse "nada de concreto sobre a imigração", acrescentando nas redes sociais que o discurso "confirma que os trabalhistas ficaram na oposição por 14 anos, mas ainda não estão prontos para governar".

psr/mb/dd/fp

© Agence France-Presse