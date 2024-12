SAIBA MAIS-Quais os próximos passos para o acordo comercial UE-Mercosul?

MONTEVIDÉU (Reuters) - A União Europeia e o Mercosul devem anunciar nesta sexta-feira que finalizaram um acordo de livre comércio que demorou duas décadas para ser negociado.

Antes de sua implementação, contudo, o acordo terá de passar por um grande teste na Europa, onde encontra forte resistência da França e de outros membros da UE.

O QUE VEM AGORA?

A UE pode dividir o acordo para acelerar sua ratificação.

O eixo principal do acordo pode ser aprovado por maioria simples dos legisladores da União Europeia e por uma maioria qualificada dos governos da UE. Isso significa que ele precisa do apoio de 15 países, representando pelo menos 65% da população do bloco.

Para bloquear esse processo, pelo menos quatro membros da UE, representando mais de 35% da população, precisam se opor a ele.

A França deve oferecer resistência e pode encontrar apoio de Áustria, Polônia e Holanda. Juntos, eles representam cerca de 30% da população do bloco. Assim, precisam encontrar mais países contrários ao acordo.

Alemanha, Espanha e nove outros membros da UE que somam cerca de 40% da população pediram aos negociadores que cheguem a um acordo neste ano.

A implementação do acordo político mais amplo entre os blocos, incluindo novas regras para investimentos no exterior, pode necessitar a aprovação dos Parlamentos nacionais dos 27 países da UE, um processo muito mais longo.

Os quatro membros fundadores do Mercosul -- Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai -- sinalizaram que apoiam o acordo, que pode ser implementado por cada um assim que seu respectivo Parlamento nacional o aprovar.

O QUE ESTÁ EM JOGO?

Líderes têm classificado o acordo como a maior parceria comercial e de investimentos do mundo, juntando um mercado com mais de 700 milhões de consumidores. Economistas calculam que o acordo pode erradicar anualmente cerca de 4 bilhões de euros em tarifas. Elas seriam eliminadas gradualmente ao longo de vários anos.

Para a Europa, o acordo ajudaria a exportar mais veículos e produtos manufaturados, também assegurando acesso a minerais cruciais para sua transição energética. O acordo derruba barreiras para as carnes e os grãos sul-americanos, o que irrita os agricultores europeus.

O QUE EMPERRAVA O ACORDO?

Negociadores concordaram com uma versão do acordo em 2019, mas as nações europeias se negaram a ratificá-lo, citando preocupações ambientais com o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A UE buscou garantias ambientais em um outro texto paralelo, que os países do Mercosul interpretaram como novas regras protecionistas, exigindo mais concessões em novas rodadas de negociações.

Conversas recentes em Brasília e Montevidéu aparentemente apararam as arestas no setor ambiental, nas compras governamentais e em outros assuntos polêmicos, abrindo caminho para a assinatura do acordo.

(Reportagem de Anthony Boadle em Brasília, Philip Blenkinsop em Bruxelas e Lisandra Paraguassu em Montevidéu)