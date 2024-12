Russell rebate Verstappen: "Ele ameaçou enfiar minha cabeça na parede"

O piloto George Russell (Mercedes) acusou Max Verstappen (Red Bull) de ter ameaçado agredi-lo voluntariamente no último fim de semana no Grande Prêmio do Catar, nesta quinta-feira (5), às vésperas da última corrida do ano, em Abu Dhabi.

No domingo, após a vitória no circuito de Lusail, Verstappen disse estar "surpreso e decepcionado" com a atitude do britânico no dia anterior diante dos comissários, repreendendo-o por ter feito todo o possível para que ele fosse sancionado por tê-lo incomodado.

"Respeito muitos pilotos, mas ontem perdi completamente o respeito por ele. Não quero saber de nada sobre ele", declarou Verstappen, tetracampeão mundial, à televisão holandesa.

Nesta quinta, no paddock do circuito de Yas Marina, Russell respondeu com veemência: "É irônico, porque no sábado à noite ele me disse que ia bater propositalmente em mim e enfiar a p... da minha cabeça na parede. Questionar a integridade de alguém que faz esse tipo de comentário no dia anterior é irônico para mim e não vou sentar aqui e aceitar isso".

"Vocês sabem, as pessoas vêm sendo intimidadas por Max há anos... Suas habilidades como piloto são inquestionáveis, mas ele não consegue lidar com as adversidades quando algo lhe é desfavorável. No GP de Jidá em 2021, no Brasil em 2021... ele perde o controle. Em Budapeste este ano, foi a primeira corrida em que o carro dele não era dominante. Ele bateu em Lewis e culpou sua equipe", acrescentou.

Verstappen esteve no centro de polêmicas diversas vezes este ano devido a manobras muito agressivas contra seus rivais, principalmente Lando Norris (McLaren), com quem se chocou em junho na Áustria, antes de tirá-lo da pista no México, em outubro.

"Temos um homem que está no topo deste esporte e que acredita estar fora das leis. Não acho que isso seja normal", concluiu Russell diante da imprensa.

Neste fim de semana em Abu Dhabi os dois pilotos se encontrarão pela última vez nesta temporada.

