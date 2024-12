Riqueza de bilionários aumentou 17% em 2024 segundo relatório global do banco UBS

A riqueza detida pelos bilionários aumentou cerca de 17% no último ano, informou o banco suíço UBS nesta quinta-feira (5). A instituição financeira lembra que os ganhos dos super-ricos nos EUA mais do que compensaram as quedas na China.

Segundo o "UBS Billionaire Ambitions Report for 2024", o número total de bilionários subiu de 2.544 em 2023 para 2.682 em 2024, e sua riqueza aumentou de US$ 12 trilhões para US$ 14 trilhões (cerca de R$ 72,6 trilhões para R$ 84,7 triilhões).

De acordo com o relatório, havia 1.757 bilionários em 2015, com uma fortuna total de US$ 6,3 trilhões. Dados do Banco Mundial revelam que a população mundial era de pouco mais de 8 bilhões de pessoas no ano passado, e o produto interno bruto (PIB) global era de cerca de US$ 105,4 bilhões. Isso mostra que a distribuição da riqueza está nas mãos de uma pequena parcela da humanidade.

O relatório de 2023 do banco ainda mostrou que os bilionários adquirem mais riqueza por meio de herança. O relatório de 2024, baseado em uma pesquisa com bilionários realizada entre junho e setembro e em dados sobre a riqueza dos super-ricos, ressalta que o risco de conflitos geopolíticos e a inflação são suas principais preocupações.

O documento também destaca que a América do Norte foi considerada, em sua maioria, como a região que oferece os melhores retornos sobre o investimento para 2025. Nos Estados Unidos, o número de bilionários aumentou de 751 para 835, liderados por magnatas da indústria e da tecnologia, cuja riqueza total aumentou de US$ 4,6 para US$ 5,8 bilhões.

Número de bilionários cai na China

Na China, o número de bilionários caiu de 520 para 427, e sua riqueza diminuiu de US$ 1,8 para US$ 1,4 trilhões. Em 2021, a China continental tinha 626 bilionários, cuja riqueza total ultrapassava US$ 2,5 trilhões, de acordo com dados anteriores do UBS.

Benjamin Cavalli, chefe de clientes estratégicos do UBS Global Wealth Management, disse que o declínio reflete as perdas nos mercados imobiliários e a queda no valor das empresas de propriedade de alguns dos bilionários da China, em meio a uma perspectiva econômica incerta.

Na Índia, o número de bilionários aumentou em mais de 1/5 no último ano, chegando a 185, e sua riqueza aumentou em mais de 40%, chegando a quase US$ 906 bilhões , novamente de acordo com o UBS.

Na Europa Ocidental, a Suíça ultrapassou a Grã-Bretanha, que viu seu número de bilionários cair, para se tornar o segundo país com mais bilionários, depois da Alemanha, aumentando seu total de 10 para 85 bilionários. Na França, esse número aumentou em 12 pessoas, chegando a um total de 46, com a maior riqueza acumulada na Europa.

Com informações da AFP