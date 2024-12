Refrigerante zero é uma boa opção para quem quer emagrecer?

Ao iniciar uma dieta para emagrecer, muitas pessoas trocam o refrigerante normal pelo zero (ou diet). A substituição até parece fazer sentido, afinal a bebida zero não tem calorias nem açúcar —alimento que, em excesso, é um dos grandes responsáveis pelo ganho de peso.

Porém, em uma alimentação saudável, devemos olhar para além das calorias. Assim como o normal, o refri zero é uma bebida ultraprocessada. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, esse tipo de produto deve ser evitado, pois a maioria de suas substâncias é artificial e há poucos ingredientes naturais.

Estudos mostram que o consumo regular de alimentos ultraprocessados está associado a diversas doenças, como diabetes, pressão alta, infarto e obesidade, além de elevar o risco de ter 34 tipos de câncer (alguns raros).

Geralmente, refrigerantes zero, light ou diet contêm adoçantes artificiais. A alta ingestão desses compostos químicos já foi associada, inclusive, ao ganho de peso, por confundir os receptores de insulina (hormônio responsável pelo acúmulo de gordura corporal).

Paola Machado, educadora física e mestre e doutora em ciências da saúde, diz que pesquisas observacionais concluíram que o refrigerante diet/zero pode estimular os hormônios da fome e aumentar o apetite, por alterar os receptores do sabor doce no cérebro e desencadear respostas de dopamina (neurotransmissor associado ao prazer).

"Explicando de uma forma bem básica, ao sentir o sabor doce do refrigerante zero, o organismo fica esperando uma grande porção de glicose (energia/calorias) e o prazer que viria ao consumir açúcar. Mas, como isso nunca chega, pode gerar respostas no corpo para estimular uma ingestão maior de alimentos doces ou com alto teor calórico, resultando em ganho de peso. No entanto, as evidências disso não são tão consistentes em estudos com humanos", diz Machado.

Outra hipótese para explicar por que em vários estudos o consumo de refrigerante zero foi associado ao ganho de peso é que pessoas que consomem muito refrigerante (normal ou zero) tendem a ter hábitos alimentares ruins, e aumento do peso é consequência de uma dieta ruim em geral, não só do refrigerante.

Além disso, o ciclamato de sódio, muitas vezes utilizado para adoçar o refrigerante zero, é condenado pela comunidade científica internacional por estar associado a um maior risco de desenvolver câncer no trato urinário. A substância já foi até proibida em países como Estados Unidos, Inglaterra e Venezuela.

Seja para emagrecer ou para ter saúde, beber água é a melhor maneira de manter o corpo bem hidratado.

Ideias para substituir o consumo de refrigerante

Beba mais água. Para variar, tome água gaseificada.

Use a criatividade e aposte em frutas ou ervas para saborizar a água.

Faça cubos de gelo com sua fruta preferida. Ela adiciona mais sabor à água.

Invista nos clássicos café e chá para garantir a energia da cafeína.

Experimente chás de camomila e limão para relaxar, e hibisco, que ajuda no controle da pressão.

*Com informações de reportagens publicadas em 12/02/2021, 10/08/2022 e 10/02/2023