Recuo de Tarcísio sobre câmeras precisa de ações concretas

Do UOL

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Tarcísio de Freitas declarou hoje que estava errado na sua batalha contra o uso de câmeras corporais pela polícia de São Paulo. A nova posição foi recebida com uma dose de crítica por colunistas do UOL.

"Tomara que ele compre as câmeras, que isso não seja papo furado. Mas quantas vezes ele foi advertido disso?", diz Reinaldo Azevedo no programa Olha Aqui, do Canal UOL.

Como às vezes é importante reiterar o óbvio, Leonardo Sakamoto lembra que de nada adianta o arrependimento do governador se ele insistir em câmeras que sejam ligadas pela própria polícia. "As palavras proferidas nesta quinta terão o mesmo valor de uma nota de R$ 3 caso não sejam embasadas em ações concretas. Neste caso, o cancelamento do processo de substituição das câmeras que gravam de forma ininterrupta para aquelas que precisam ser acionadas".

É justamente sobre esse assunto que Tarcísio precisa se explicar ao STF até amanhã, impreterivelmente. Josias de Souza comenta: "Quem não quiser fazer papel de bobo precisa constatar que a meia-volta, além de tardia, é cenográfica. O governador faz por pressão o que deixou de fazer por opção".

Mauro Cezar Pereira

Raquel Landim: Mantega sugere mudança na meta de inflação e irrita a equipe econômica. Leia mais

Mauro Cezar Pereira: Fifa prepara sua 'Champions' no Super Mundial. Quem pode estragar a festa? Leia mais

Julio Gomes: Mundial da Fifa: Clubes brasileiros não podem reclamar do sorteio. Leia mais

Juca Kfouri: A biografia de José Carlos Dias, um brasileiro gigantesco. Leia mais

Chico Barney: A Fazenda precisa de um chacoalhão para continuar existindo no ano que vem. Leia mais

Lúcia Helena: O que o câncer de próstata tem a ver com o coração? Muita coisa! Leia mais