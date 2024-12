Premiê do Reino Unido diz que não enfraqueceu promessas de crescimento econômico

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta quinta-feira que não enfraqueceu sua ambição de que o Reino Unido se torne a economia com o maior crescimento entre os países do G7, ao estabelecer maneiras de medir o progresso do governo.

O governo agora "almejará" o maior crescimento econômico per capita do G7, de acordo com um documento que define os planos de Starmer. Anteriormente, esse objetivo havia sido descrito como uma "meta".

O governo britânico havia prometido anteriormente apresentar o maior crescimento do PIB per capita do G7 por dois anos consecutivos até o final do mandato - algo que nunca aconteceu de acordo com os registros da OCDE que datam da década de 1970.

Starmer disse aos repórteres que não enfraqueceu a meta de crescimento do governo e afirmou que a prioridade é melhorar a condição de vida das pessoas.

"O crescimento é fundamentalmente importante, continua sendo a missão, nós dobramos a aposta nele, mas o crescimento em abstrato não tem a mesma sensação, não significa a mesma coisa, que as pessoas sentirem que estão em melhor situação", disse ele.

Starmer também prometeu oferecer melhores padrões de vida em todas as regiões do Reino Unido até o final do mandato.

(Por Alistair Smout, Muvija M e Andy Bruce)