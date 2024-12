PPSA ofertará 78 mi barris de petróleo da União em junho de 2025

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal PPSA prevê ofertar 78 milhões de barris de petróleo da União em novo leilão marcado para 25 de junho do próximo ano, afirmou o diretor de Administração, Finanças e Comercialização, Samir Awad, nesta quinta-feira.

O certame vai ofertar mais do que o dobro do comercializado no leilão de 2024 e inclui produção da União nos campos de Mero, Búzios, Sépia, Itapu e Norte de Carcará.

(Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira)