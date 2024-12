PMs agridem idosa na garagem de casa em Barueri: 'Entraram para acabar com tudo'

Policiais militares foram filmados agredindo uma idosa de 63 anos durante abordagem na garagem da casa da família no Jardim Regina Alice, em Barueri, na Grande São Paulo, nessa quarta-feira, 4. A abordagem envolveu o filho dela, o empresário Juarez Higino Lima Júnior, que também foi agredido.

As imagens mostram um chute e empurrões. Os vídeos foram gravados por testemunhas e obtidos pelo Estadão. A PM informa que "não compactua com desvios de conduta e assegura que qualquer ocorrência envolvendo excessos será investigada e os agentes devidamente punidos".

A Polícia Civil afirmou que "analisa as imagens da ocorrência e investiga todas as circunstâncias dos fatos". O caso foi encaminhado à Corregedoria da PM para apuração e as devidas medidas cabíveis.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfrenta uma crise na área da segurança pública após uma sequência de casos de violência policial, entre eles as mortes de uma criança de quatro anos e de um estudante de Medicina. Outro caso de repercussão foi o flagra de um agente jogando um homem de uma ponte na zona sul da capital.

Segundo familiares, a abordagem começou por causa de uma moto que estava estacionada na calçada na Rua Mar Negro, em frente à garagem da família. Estavam na calçada Matheus Higino Lima Silva, de 18 anos, e seu pai, Juarez Lima Junior, de 39. O veículo está com a documentação irregular.

Pai e filho resistiram à ação e correram para dentro da garagem, segundo a versão da PM. De acordo com o boletim de ocorrência, eles teriam xingado os agentes de "seus lixos".

"A gente não questiona a situação da moto. Ela está errada, mas eles não precisavam entrar, arrebentar o portão e bater em todo mundo", diz Paula Sena, irmã de Mateus.

Nas imagens, Lenilda Messias Santos Lima, mãe de Juarez, aparece com o rosto ensanguentado. A senhora de 63 anos é empurrada e chutada por um policial, que puxa a idosa pela gola do casaco.

Os vídeos mostram um policial aplicando um "mata-leão" em Juarez e outro agredindo o empresário com um cassetete. Mesmo ferida, Lenilda foi levada por policiais até uma viatura da corporação, de acordo com as imagens.

"Eles quebraram carros, deixaram um monte de coisa quebrada", afirma Bianca, mãe de Matheus e ex-mulher de Juarez. "Entraram para acabar com tudo, sem motivo. Alguns pediram desculpa, mas eu não aceito. Quero que a justiça seja feita."

Juarez, Matheus e Lenilda foram levados para o Pronto Socorro Central de Barueri (Sameb). O caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade na Delegacia de Polícia de Barueri.

Os policiais justificaram a entrada na casa pela "caracterização do estado flagrancial em que se encontrava Matheus, o qual teria praticado, em tese, o crime de desacato contra os policiais".