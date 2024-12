PicPay tem salto de 12 vezes no lucro líquido do 3º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O PicPay teve lucro líquido de 110 milhões de reais no terceiro trimestre, um salto de 12 vezes ante o mesmo período do ano passado, com o presidente-executivo, Eduardo Chedid, ressaltando que não se tratou de um trimestre "atípico".

O resultado, divulgado nesta quinta-feira, é quase o dobro do desempenho do primeiro semestre, quando a investida da holding J&F, que também controla empresas como JBS, registrou lucro líquido de 62 milhões de reais.

"Nós vamos continuar crescendo", disse Chedid à Reuters, destacando que a fintech tem mostrado crescimento de receita com custos controlados, enquanto o mix da carteira de crédito deve ajudar a manter os níveis de inadimplência sob controle.

A receita média por cliente ativo (ARPAC) saltou 39% no terceiro trimestre ano a ano, enquanto o custo de servir por cliente ativo aumentou 20% na mesma base de comparação.

A receita líquida do PicPay cresceu 50% no trimestre, para 1,4 bilhão de reais, enquanto o TPV (volume total de pagamento)somou 109,2 bilhões de reais, expansão de 52% em relação ao mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito ao final de setembro somava 8,2 bilhões de reais, com 46% dos empréstimos colateralizados.

Chedid não detalhou os níveis de inadimplência do PicPay no período, mas afirmou que estão praticamente em linha com o mercado e com os meses anteriores - no segundo trimestre o índice ficou em 3,94% na métrica de 15 a 90 dias.

A expectativa, segundo o executivo, é que esse patamar se mantenha, mesmo em um cenário de taxas de juros mais elevadas, em parte devido ao mix da carteira de crédito. "Isso nos dá uma resiliência maior nos ciclos econômicos", reforçou.

De acordo com pesquisa Focus com agentes de mercados, a taxa Selic deve encerrar o ano em 11,75% dos atuais 11,25% ao ano e chegar a 12,63% em 2025. Mas há economistas que calculam um percentual ainda maior, superando 14% no final do ciclo de alta.

No terceiro trimestre, o retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado alcançou 29,7%, aumento de 27 pontos percentuais ano a ano.

Ao final de setembro, o aplicativo possuía 58,7 milhões de contas, alta de 15% contra o ano anterior, sendo 37 milhões de contas ativas, segundo o CEO, que afirmou que o grupo tem um índice de principalidade de cerca de 30% da base.

O PicPay usa como métrica para tal cálculo o montante trazido pelos usuários para aplicativo (cash-in), totalizou 97,9 bilhões de reais no trimestre, avanço de 53% ante 2023.

M&A

Chedid descartou aquisições transformacionais, mas afirmou que o PicPay pode fazer operações "oportunísticas", como a BX Blue, um marketplace de crédito consignado para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas do INSS, em 2023.

"São aquisições muito mais voltadas à execução de produto do que coisas transformacionais", afirmou.

O CEO também destacou que a companhia continua com planos de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas que ainda depende de uma janela.

Em 2021, o grupo fez preparativos para um IPO na Nasdaq, mas desistiu da oferta em razão de condições adversas do mercado.