Petróleo cai diante de amplas perspectivas de oferta para 2025

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, enquanto os investidores avaliavam uma ampla perspectiva de oferta para o próximo ano contra decisão da Opep+ de adiar um aumento planejado de produção em três meses, para abril de 2025.

O petróleo Brent fechou em queda de 0,22 dólar, ou 0,3%, a 72,09 dólares o barril, enquanto o petróleo dos EUA West Texas Intermediate (WTI) fechou em queda de 0,24 dólar, ou 0,35%, a 68,30 dólares o barril.

A Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, planejavam começar a reduzir os cortes a partir de outubro de 2024, mas a desaceleração da demanda global e o aumento da produção fora do grupo forçaram a adiar os planos em diversas ocasiões.

"Houve dúvidas na reunião sobre se havia coesão ou não (entre a Opep+), eles definitivamente estão saindo dessa unificados, mas isso também mostra o cenário desafiador de fornecimento que eles têm pela frente enquanto tentam sustentar esse mercado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

A redução gradual dos cortes de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) começará em abril do ano que vem, com aumentos mensais de 138.000 bpd, segundo cálculos da Reuters, e durará 18 meses até setembro de 2026. A Opep+ produz cerca de metade do petróleo do mundo.

Mas analistas apontaram para uma ampla perspectiva de oferta para 2025 como um suporte compensatório à decisão da Opep+ desta quinta-feira.

"O mercado está enfrentando um superávit, não há escassez de petróleo e não há nenhum sinal claro do que esperar no futuro para aumentar os preços", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

