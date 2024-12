Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou moderadamente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho continuou a esfriar de forma constante.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9.000, para 224.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 215.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos estão em níveis compatíveis com o crescimento constante do emprego e sinalizam uma recuperação acentuada das vagas fora do setor agrícola em novembro, depois que o mercado de trabalho foi severamente distorcido pelos furacões Helene e Milton, bem como pelas greves dos trabalhadores das fábricas da Boeing e de outra empresa aeroespacial.

A economia dos EUA deve ter aberto 200.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em novembro, após um aumento de 12.000 em outubro, o menor número desde dezembro de 2020, segundo uma pesquisa da Reuters.

As demissões historicamente baixas são responsáveis pela maior parte da força do mercado de trabalho. Os fortes aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 para controlar a inflação deixaram as empresas com pouco apetite para contratar mais trabalhadores.

O Fed deve cortar os juros este mês pela terceira vez desde o início de seu ciclo de afrouxamento em setembro. A taxa básica do banco central está na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 525 pontos-base em 2022 e 2023.

