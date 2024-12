Por R$ 160, patins com LED é opção de presente de Natal: ‘minha filha amou’

O Natal já está chegando e se você está em busca de uma opção de presente divertido para as crianças, este modelo de patins colorido pode interessar. Com iluminação LED nas rodinhas, o produto tem feito sucesso na Shopee e registra uma nota média alta, de 4,9 (do total de cinco).

Equipado com quatro rodas e freio frontal, o modelo está em oferta a partir de R$ 158. Veja a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e avaliações de quem já comprou.

O que o vendedor diz sobre esses patins?

Estão disponíveis em diferentes cores (azul, rosa, laranja, roxo, preto e verde);

Dá para escolher entre as opções com ou sem LED, que variam de preço;

Cada patins têm quatro rodas;

Possuem freio frontal;

Opção com kit de proteção, que varia de preço.

Disponível do tamanho 27 a 40, com botão de ajuste na lateral.

O que diz quem comprou o produto?

Os consumidores elogiam principalmente o visual colorido do produto e a qualidade do material. Confira alguns comentários de quem comprou.

Os patins são muito lindos: as luzes e as rodas -- dá até dó de colocar no chão. Ele aumenta o tamanho facilmente e vieram as proteções, bem certinho. (...) Vem com uma bolsa linda para guardar.

Jessica Santos

Simplesmente apaixonada. Minha filha amou. É um produto fiel ao anúncio, e de ótima qualidade. Indico essa compra e chegou antes do prazo. Muito bom mesmo. Superou as minhas expectativas. Comprem sem medo.

Nara Mello

Os patins são lindos. Têm um glitter nas rodinhas que dá um charme e também têm o LED que ascende quando anda. Vem junto o capacete, cotoveleira, joelheira e proteção para as mãos. Chegou super-rápido, antes do prazo.

Suzana Nakamura

Os patins são perfeitos. Estamos apaixonadas e minha sobrinha amou. As cores são lindas. O tamanho ficou ótimo. Os patins têm a opção de calçar um pé maior: é só dar uma puxada para frente, que aumenta o tamanho da numeração. Mas, para a minha sobrinha, não precisou aumentar e não ficou apertado.

Jessica Arruda

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores reclamam que o produto foi entregue com defeito ou que apresentou problemas após pouco tempo de uso.

Os patins chegaram, porém, com uma roda com defeito. O LED não funciona e a roda está frouxa, mesmo regulando ela com a chave que veio no kit.

Sabryna Maia

Os patins são realmente lindos. Aparentemente, eu achei que fossem durar. Porém, em menos de um mês de uso, ela simplesmente soltou (a roda), com a minha filha andando. Não recomendo.

Marcelly Thomaz

Comprei para dar de presente para minha filha. Com um dia de uso, o botão de ajuste de tamanho escapou. Mandei mensagem para o vendedor, porém ele não me deu atenção e muito menos uma solução. Traduzindo, minha filha ficou sem patins.

David

