Provamos 5 panetones de frutas e elegemos os melhores por menos de R$ 40

Do Guia de Compras UOL*

Nós do Guia de Compras UOL já provamos cinco marcas de panetones de chocolate, e agora chegou a vez de experimentarmos diferentes rótulos da versão clássica com frutas cristalizadas.

Nesta edição do Teste às Escuras, cinco jornalistas do UOL avaliaram cinco panetones sem saber quais eram a marcas. Foram elas:

Bauducco

Casa Suíça

Panco

Santa Edwiges

Visconti

Panetones foram identificados com letras de A a E para os participantes do teste provarem sem saber a marca Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

A seleção considerou panetones de até R$ 40 vendidos em redes de supermercados e em varejistas online. A seguir veja como cada marca se saiu no teste.

1º lugar: Bauducco

A clássica marca de panetones ficou em primeiro lugar na média das notas dos cinco jurados. Com uma massa de fermentação natural e frutas selecionadas, o produto ficou no top 3 de todos os participantes do teste, sendo escolhido o favorito por dois.

Pontos positivos: proporção equilibrada entre frutas cristalizadas e uvas-passas; não é enjoativo; massa leve, "fofinha" e que não esfarela.

A massa é macia e não esfarela na boca. Tem sabor bem característico de panetone e um destaque superior até o recheio. Gustavo Freitas, editor-assistente

Tem 'gosto de Natal'. Achei [o sabor] pouco artificial e bem equilibrado entre massa, frutas cristalizadas e uvas-passas. Camila Corsini, redatora

Pontos negativos: pedaços grandes de frutas cristalizadas; sabor da essência de panetone não tão marcante.

O sabor das frutas cristalizadas é bem marcante, com pedaços um pouco grandes demais para o meu gosto. Julia Fernandes, editora-assistente

2º lugar: Casa Suíça

Também de fermentação natural, o panetone Casa Suíça ficou no top 3 de preferência de todos os jurados e foi eleito o favorito por um deles.

Pontos positivos: massa macia, "molhadinha" e bem assada; boa proporção de frutas cristalizadas e uvas-passas.

A massa estava muito macia e molhadinha. Esse foi o panetone com o melhor aspecto da massa. Cesar Candido, editor-chefe

Boa aparência, ele tem uma carinha mais corada, bem assado. Apesar disso, não tem casquinha dura. Camila Corsini

Pontos negativos: sabor mais artificial; frutas cristalizadas um pouco duras.

Não tem sabor de panetone clássico. É saboroso, mas fica um retrogosto (sabor que fica na boca após ingerir o alimento) de algo tipo o queimado da casca. Julia Fernandes

3º lugar:Visconti

O panetone da Visconti obteve a mesma nota média que o concorrente da Panco. Ficou com o terceiro lugar porque entrou para o top 3 de três dos jurados, sendo o favorito de um deles, enquanto o Panco foi escolhido por dois.

Pontos positivos: recheio com bastante fruta e bem distribuído; massa leve e macia; sabor menos doce e enjoativo.

A massa é um pouco mais branca [do que as anteriores], mas tem sabor frutado gostoso. Julia Fernandes

O sabor é menos doce, menos artificial, mais leve do que os outros. O gosto acaba ficando mais leve na boca. Luiza Vidal, redatora

Pontos negativos: mais frutas cristalizadas do que uvas-passas no recheio; uvas-passas com aspecto diferente.

Tem bastante frutas, mas algumas uvas-passas estavam pálidas, com um aspecto estranho. Cesar Candido

4º lugar: Panco

Empurrado para o quarto lugar no critério de desempate, o panetone da Panco entrou para o top 3 de dois participantes do teste, sendo escolhido o favorito por um deles.

Pontos positivos: sabor marcante da essência de panetone; massa macia; bastante frutas no recheio.

Foi o meu preferido, por ter o sabor mais marcante da essência. Mas o gosto da essência não é exagerado ao ponto de parecer artificial. É também um pouco mais doce que os demais. Bom para quem gosta de coisas doces, como eu. Cesar Candido

Bem recheado, com mais opções de frutas. Bastante fruta mesmo. Luiza Vidal

Pontos negativos: frutas mais concentradas na base da massa; sabor mais doce e enjoativo.

Achei a massa sem graça, praticamente sem gosto, mas as frutas são bem boas e frescas, o que fez predominar o sabor no recheio. Gustavo Freitas

5º lugar: Santa Edwiges

O panetone da Santa Edwiges não entrou para o top 3 de nenhum dos participantes. Vale ressaltar que durante o teste foi degustada a versão menor, de 80 gramas, enquanto os demais concorrentes eram de 400 gramas.

Ponto positivo: sabor menos doce e enjoativo.

Tem gosto de panetone, mas não é uma experiência inesquecível e com gosto de Natal. Camila Corsini

Pontos negativos: poucas frutas no recheio; frutas um pouco duras; massa mais seca.

O sabor é típico de panetone, mas como o recheio é mais raso, predomina o gosto da massa. Senti falta de mais gosto das frutas. Gustavo Freitas

Gabarito com a letra correspondente a cada panetone Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Como foram os testes

Após uma pré-seleção de panetones de marcas bem avaliadas por consumidores vendidas na Amazon, Magalu e em redes de supermercados, a equipe do Guia de Compras UOL separou cinco produtos para integrar essa edição do teste.

Os cinco jurados provaram uma fatia de cada panetone, que estavam identificados por uma letra (de A a E), e registraram suas observações numa planilha, além de destacar algumas de suas impressões para o vídeo que acompanha esse especial.

Ao final da degustação, os participantes deram notas de 1 a 5 para cada um dos panetones. Os dados foram usados para contabilizar as médias individuais. Os jornalistas também montaram seus respectivos rankings com os três panetones de que mais gostaram.

Os resultados foram analisados, e os produtos foram organizados com base na ordem de pontuações (da mais alta para a menor). As percepções descritas pelos participantes foram usadas para detalhar a experiência do teste.

*Colaboraram Ana Carolina Monteiro e Bruna Souza Cruz.

