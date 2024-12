Países ocidentais criticam chanceler russo sobre Ucrânia em reunião da OSCE

Por Christopher Scicluna

VALLETTA (Reuters) - Países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, criticaram nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, devido à guerra na Ucrânia, em uma reunião anual da Organização para Segurança e Cooperação na Europa, em Malta.

A Ucrânia dominou politicamente a reunião dos ministros das Relações Exteriores, embora os enviados também devessem aprovar formalmente acordos sobre questões que incluíam cargos de alto escalão no órgão de segurança e direitos, onde as potências ocidentais frequentemente acusam a Rússia de desrespeitar os direitos humanos e outras normas internacionais.

"Minha mensagem para a delegação russa é a seguinte: Não nos deixamos enganar por suas mentiras. Sabemos o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando reconstruir o império russo e nós não permitiremos. Resistiremos a cada centímetro do caminho", disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, em um discurso.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse na reunião que seu país continuava a lutar por seu direito de existir.

"E o criminoso de guerra russo que está nesta mesa deve saber: A Ucrânia conquistará esse direito e a justiça prevalecerá", disse ele.

Sikorksi, Sybiha e outros deixaram a sala durante o discurso de Lavrov, como geralmente acontece em reuniões internacionais, e Lavrov estava ausente quando o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez seu discurso.

Lavrov estava fazendo sua primeira viagem a um Estado-membro da União Europeia desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. O governo russo culpa repetidamente o Ocidente pela guerra na Ucrânia.

"Lamento que nosso colega Lavrov tenha deixado a sala, não tendo a cortesia de nos ouvir como nós ouvimos o dele. E, é claro, nosso colega russo é muito hábil em afogar os ouvintes em um tsunami de desinformação", disse Blinken em seu discurso na reunião.

Lavrov e Blinken, cujo mandato termina no próximo mês, não estavam programados para se encontrar.

VOLTA DE TRUMP

A reunião da OSCE com ministros das Relações Exteriores e outras autoridades de 57 países participantes da América do Norte, Europa e Ásia Central é ofuscada pelo iminente retorno à Casa Branca de Donald Trump, cujos conselheiros estão apresentando propostas para acabar com a guerra que cederia grande parte da Ucrânia à Rússia.

Com a posse de Trump em pouco mais de um mês, as potências ocidentais reiteraram seu apoio à Ucrânia e a Rússia renovou suas críticas à OSCE, que Lavrov disse no ano passado estar "essencialmente sendo transformada em um apêndice da Otan e da União Europeia".

A OSCE é a sucessora de um órgão criado durante a Guerra Fria para que o leste e o oeste se relacionassem entre si. Nos últimos anos, e especialmente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo russo tem usado o que, na verdade, é um veto que cada país tem para bloquear decisões.

Este ano, a Armênia e o Azerbaijão estão bloqueando o orçamento da OSCE, segundo diplomatas, por causa de questões relacionadas ao seu conflito no território montanhoso de Nagorno-Karabakh.

Diplomatas afirmam que foi fechado um acordo nesta semana para preencher quatro cargos seniores da OSCE, incluindo o de secretário-geral, que será ocupado por Feridun Sinirlioglu, da Turquia, que foi ministro das Relações Exteriores em um governo interino em 2015.

A decisão anual mais importante da OSCE -- qual país será o próximo a ocupar a presidência rotativa anual -- já foi definida há muito tempo. A Finlândia assumirá a presidência no 50º aniversário da Ata Final de Helsinque, que lançou as bases da atual OSCE.

(Reportagem adicional de Yuliia Dysa, Pawel Florkiewicz em Varsóvia e Humeyra Pamuk em Bruxelas)