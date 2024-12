Nasa adia pouso de astronautas na Lua para 2027

A Nasa anunciou nesta quinta-feira (5) um novo adiamento do tão esperado retorno de seus astronautas à Lua, agora previsto para "meados de 2027", devido a problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação.

"A segurança dos nossos astronautas sempre será a prioridade nas nossas decisões [...] Não voaremos até estarmos prontos", afirmou Bill Nelson, chefe da agência espacial americana, durante uma coletiva de imprensa.

O anúncio ocorre poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o que pode levar a mudanças significativas nos projetos da Nasa.

A missão Artemis 3, que levará astronautas à Lua pela primeira vez desde a última missão Apollo, em 1972, foi transferida para "meados de 2027". Nelson destacou que "será muito antes do que foi anunciado pelo governo chinês", que pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030.

O programa Artemis foi anunciado em 2017 com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e preparar futuras missões a Marte. Após vários atrasos, teve início em 2022 com a missão Artemis 1, que enviou com sucesso a cápsula não tripulada Orion ao redor da Lua.

Mas as missões Artemis 2 e 3 precisaram ser adiadas por problemas técnicos, em particular no escudo térmico. "Conseguimos reproduzir o problema na Terra e agora entendemos a causa", garantiu Nelson.

Artemis 2, que enviará astronautas para uma viagem ao redor da Lua sem pousar, está agora prevista para abril de 2026, sete meses depois do cronograma anterior.

Além disso, a Nasa aguarda a versão final do megafoguete Starship, da SpaceX, que servirá como módulo de pouso lunar, assim como os trajes espaciais desenvolvidos pela Axiom.