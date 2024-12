MPT processa Volkswagen por trabalho escravo nas décadas de 1970 e 1980 no Pará

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou nesta quinta-feira que abriu ação civil pública contra a Volkswagen do Brasil, acusando a montadora de ter promovido trabalho escravo no interior do Pará nas décadas de 1970 e 1980.

O órgão cobra na ação que a montadora alemã pague 165 milhões de reais por danos morais coletivos.

"Foi constatada a submissão dos trabalhadores à condição semelhante à escravidão por meio de jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e servidão por dívida", afirma na ação o procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues, segundo comunicado do MPT.

Procurada, a Volkswagen disse que ainda não foi formalmente notificada da decisão, "razão pela qual não teve acesso ao teor da ação iniciada pelo Ministério Público Federal do Trabalho", e acrescentou que não comenta processos em andamento.

A ação do MPT é baseada em documentos da Pastoral da Terra entregues ao órgão em 2019. O MPT afirma que a Volkswagen "não teve interesse em firmar acordo" com o órgão em 2023, "se retirando de mesa de negociação".

(Por Alberto Alerigi Jr.)