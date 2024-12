Mouse pad gamer estampado está por R$ 30; veja o que diz quem comprou

Um mouse pad gamer além de proteger os seus equipamentos, ainda pode dar um 'up' no visual do seu setup. Essa é a promessa desse modelo que o Guia de Compras UOL encontrou na Shopee. O item ainda pode agradar a diferentes gostos, já que está disponível em estampas variadas, como de mapa-múndi e dragão — é importante lembrar que a estampa deve ser escolhida antes de finalizar a compra.

O produto está com 63% de desconto e custa a partir de R$ 29,90. Veja todas as características desse modelo e o que diz quem já o comprou a seguir.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Com formato grande e retangular, mede 65 cm por 32 cm;

Pode acomodar o mouse e o teclado;

Tem acabamento liso para o mouse deslizar bem;

É feito de borracha, com revestimento em poliuretano, que promete não deslizar na mesa;

Com mais de 20 opções de estampas

Possui cantos arredondados.

O que diz quem o usou?

A nota média do produto ficou em 4,8 (do total de cinco). Veja alguns comentários de consumidores.

O produto é de boa qualidade, desliza bem e a borda não prende. A costura é um pouco questionável, mas, pelo preço, vale muito a pena. Chegou bastante rápido. Veio no prazo certinho. Eu peguei um modelo que achei que combinou muito com meu setup, então o style está em dia.

Nando

Muito bonito o produto. O mouse desliza muito fácil. A costura nas bordas são boas e o tecido é bem macio. Só uma parte da borda que está meio desfiada, mas nada que atrapalhe. Recomendo a compra.

Enrique Gonzaga

Entrega rápida e no prazo. Bom material e bom acabamento.

Fernando Henrique de Souza

Pontos de atenção

As principais reclamações são a respeito da falta de qualidade de impressão da estampa. Outros dizem que o produto poderia ser mais rígido.

A impressão não é tão boa, porém, pelo valor, está ótimo. Envio rápido e cores fortes.

Ana Guerreiro

Esperava uma qualidade melhor na imagem, mas o custo-benefício é bom.

Leandro Quaresma

Tudo certinho com o produto. Bom tamanho, poderia ser mais estofado e rígido, mas é de um material bom.

Gabriel

