Minério de ferro cai por temor de investidores com nova decepção sobre estímulos da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com o sentimento dos investidores piorando depois que a imprensa estatal da China enfatizou melhorias qualitativas antes de uma reunião há muito esperada que deverá definir o tom do crescimento econômico no próximo ano.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,17%, a 800,5 iuanes (110,14 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 1,51%, a 103,75 dólares a tonelada.

A China não está comprometida com o alcance de taxas específicas de crescimento do PIB, e um ritmo inferior a 5% para a economia é aceitável, já que não há necessidade de "culto à velocidade", disse o jornal estatal People's Daily na quarta-feira.

A Conferência Central de Trabalho Econômico da China se reunirá este mês, em data ainda a ser anunciada, e os principais líderes definirão as metas de crescimento econômico e planejarão a agenda do próximo ano.

Investidores e traders estavam esperando que Pequim implementasse mais estímulos, disseram analistas.

"Achamos que o minério de ferro está supervalorizado no momento. Portanto, uma correção para baixo é inevitável", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures.

A expectativa de aumento dos embarques, impulsionada pela recuperação dos preços e pela motivação de algumas mineradoras para atingir as metas anuais, também está pesando sobre os preços, disseram analistas.

A Bolsa de Mercadorias de Dalian informou na quarta-feira que reduziria os limites diários de preço, ou a faixa máxima de negociação, de 11% para 9% e ajustaria as margens de negociação para transações especulativas de 15% para 11%, com vigência a partir da liquidação em 6 de dezembro.

"A medida aumentará as transações especulativas, o que provavelmente elevará a volatilidade dos preços", disseram os analistas da Jinyuan Futures em nota.

As expectativas de estocagem de inverno entre as siderúrgicas e a demanda resiliente na estação elevaram os preços do principal ingrediente de fabricação de aço em quase 2% de segunda a quarta-feira.

