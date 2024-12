Macron procura um novo primeiro-ministro para a França

Por Dominique Vidalon e Lucien Libert

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, estava se reunindo com aliados e líderes políticos, nesta quinta-feira, enquanto buscava nomear rapidamente um novo primeiro-ministro, um dia depois que parlamentares de extrema-direita e de esquerda derrubaram o governo minoritário de Michel Barnier.

François Bayrou, cujo nome é frequentemente citado pela mídia francesa como um possível sucessor de Barnier, almoçaria com Macron, informou o jornal Le Parisien e outros veículos de imprensa. Bayrou é um veterano político centrista e um aliado próximo de Macron.

O ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, que está deixando o cargo, também é citado como possível candidato a primeiro-ministro. Ainda não se tem notícia de uma possível reunião de Macron com ele.

Três fontes disseram à Reuters na quarta-feira que Macron pretendia nomear um substituto rapidamente, e uma delas disse que ele queria fazer isso antes de uma cerimônia no sábado para reabrir a Catedral de Notre-Dame, que foi reformada após um incêndio devastador. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os líderes mundiais que devem comparecer.

Aliados do próprio Macron se juntaram ao coro que pedia uma ação rápida. Após as eleições antecipadas do final de junho e início de julho, Macron levou quase dois meses para nomear Barnier.

"Recomendo que ele proceda rapidamente à nomeação de um primeiro-ministro, é importante, não devemos deixar as coisas no ar", disse a presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, à rádio France Inter, antes de se reunir com Macron por volta do meio-dia.

Macron, que deve fazer um discurso televisionado para a nação à noite, também se reunirá com o presidente do Senado, informou a mídia francesa.

Barnier, um conservador veterano que se tornou primeiro-ministro há apenas três meses, se tornará o premiê com o menor tempo de mandato na história moderna da França quando Macron aprovar sua renúncia.

Os dois homens se encontraram por mais de uma hora na manhã de quinta-feira, segundo a mídia francesa. Barnier apresentou sua renúncia durante a reunião, e Macron pediu que ele permaneça em caráter interino até que um novo premiê seja nomeado.

TURBULÊNCIA

A turbulência política na França enfraquece ainda mais a União Europeia, que já está sofrendo com a implosão do governo de coalizão da Alemanha, e ocorre poucas semanas antes do retorno de Trump à Casa Branca.

Qualquer novo primeiro-ministro enfrentará os mesmos desafios que levaram à queda de Barnier, principalmente a aprovação do Orçamento para 2025 em um Parlamento profundamente dividido, em um momento em que a França precisa consertar as finanças públicas em dificuldades.

"Essa é a conclusão lógica do que a França e seus parlamentares são no momento: uma bagunça", disse Paulo, parisiense de 75 anos, à Reuters, comentando os últimos acontecimentos.

Macron precipitou a crise atual com uma decisão malfadada de chamar eleições antecipadas em junho. Ele tem mandato até 2027, mas está enfrentando cada vez mais pedidos para renunciar.

"O principal culpado pela situação atual é Emmanuel Macron", disse Marine Le Pen, do Rally Nacional (RN), de extrema-direita, à TV TF1 na noite de quarta-feira.

Um presidente francês não pode ser afastado a menos que dois terços dos parlamentares decidam que ele deixou gravemente de cumprir seu papel, de acordo com um artigo da Constituição.

Cerca de 64% dos eleitores querem que Macron renuncie, de acordo com a pesquisa Toluna Harris Interactive para a emissora RTL.

A incerteza política vem preocupando os investidores em títulos soberanos e ações francesas há semanas.

Os títulos e ações franceses se recuperaram na quinta-feira com o que alguns operadores disseram ser a realização de lucros após o resultado amplamente esperado do voto de desconfiança. Mas é improvável que a recuperação seja duradoura, dada a escala da incerteza política.

(Reportagem adicional de Zhifan Liu, Sudip Kar-Gupta e Bertrand Boucey)