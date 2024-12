Macron diz que nomeará novo primeiro-ministro nos próximos dias

Por Tassilo Hummel e Ingrid Melander

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeará um novo primeiro-ministro nos próximos dias, cuja principal prioridade será a adoção de um orçamento para 2025 pelo Parlamento, disse ele nesta quinta-feira, depois que o premiê foi derrubado pelos parlamentares.

Michel Barnier, um conservador veterano, tornou-se o primeiro-ministro com menor tempo no cargo na história moderna da França ao renunciar nesta quinta-feira, depois que o Parlamento votou contra seus planos fiscais, apenas três meses após sua nomeação.

Em um discurso televisionado para a nação, Macron disse que nomearia um sucessor para Barnier "nos próximos dias".

"A prioridade será o Orçamento", disse Macron.

Uma lei especial para rolar o Orçamento de 2024 e evitar qualquer lacuna será apresentada até meados de dezembro. Em seguida, o novo governo preparará um orçamento completo no início do próximo ano, especialmente para levar em conta a inflação, para ser votado pelo Parlamento.

Macron, cuja malfadada decisão de convocar uma votação antecipada em junho resultou em um Parlamento muito dividido, negou ser responsável pela crise política.

O presidente, que representa um partido de centro, disse que os partidos de extrema-direita e de esquerda se uniram em uma "frente antirrepublicana" para criar "uma bagunça" ao destituir Barnier.

Macron tem sido enfraquecido pela crise, mas resiste aos apelos de alguns membros da oposição para que renuncie. Ele reafirmou que permanecerá no cargo até o final de seu mandato, em maio de 2027.

"O mandato que vocês me deram é de cinco anos e eu o cumprirei até o fim", disse ele.

Em um discurso de 10 minutos, ele acrescentou que o novo governo deve representar uma variedade de partidos dispostos a participar dele ou, pelo menos, concordar em não censurá-lo. Ele não disse quais.

Enquanto isso, Macron pediu a Barnier e a seu ministério que permaneçam como interinos até que um novo governo seja formado.

DÉFICIT FISCAL, PARLAMENTO DIVIDIDO

Não ficou claro se um novo governo estará em vigor antes de uma cerimônia no sábado para reabrir a Catedral de Notre-Dame, que foi reformada após um incêndio devastador. Espera-se a presença de líderes mundiais, incluindo o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Macron citou a reconstrução da catedral gótica e o sucesso dos Jogos Olímpicos de Paris durante o verão como prova de que a França pode cumprir o prometido.

"Eles são a prova de que podemos fazer grandes coisas. Podemos fazer o impossível", disse ele. "O mundo nos admira por isso."

Macron almoçou nesta quinta-feira com François Bayrou, cujo nome foi citado pela mídia francesa como um possível sucessor de Barnier, informou o jornal Le Parisien. Um assessor de Bayrou não respondeu a um pedido de comentário.

Qualquer novo primeiro-ministro enfrentará o mesmo desafio de lidar com um Parlamento fragmentado que Barnier enfrentou, especialmente a aprovação do Orçamento em um momento em que a França precisa controlar suas finanças públicas.

Os títulos e ações franceses se recuperaram nesta quinta-feira com o que alguns operadores disseram ser a realização de lucros após o resultado amplamente esperado do voto de desconfiança do Parlamento que destituiu Barnier. Mas é improvável que a recuperação de alívio dure, dada a escala da incerteza política.

"Até possíveis novas eleições, a incerteza política contínua provavelmente manterá o prêmio de risco dos ativos franceses elevado", disseram analistas do SocGen em uma nota.

A data mais próxima possível para uma eleição parlamentar seria em julho.

A queda do governo da França deixa o país sem um caminho claro para reduzir seu déficit fiscal, e o resultado mais provável é um aperto de cinto menor do que o planejado anteriormente, disse a agência de recomendação de crédito Standard and Poor's.

(Reportagem adicional de Benoit Van Overstraeten, Lucien Libert, Kate Entringer, Dominique Vidalon, Zhifan Liu, Sudip Kar-Gupta, Bertrand Boucey)