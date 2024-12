Lula entrega maior honraria do Brasil a Mujica e se emociona no Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira (5) ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul. Seu primeiro compromisso no país, entretanto, foi uma visita ao ex-presidente Pepe Mujica, a quem Lula entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul

O que aconteceu

Homenagem é a maior honraria brasileira. "Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica, não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo", disse Lula, ao lado de Mujica, em encontro emocionado.

Mujica, 89, enfrenta um câncer no esôfago, diagnosticado em abril. "Eu digo sempre que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci", disse Lula, que chorou no encontro.

Ambos têm encontros regulares, mesmo quando estavam fora da presidência. Presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, Mujica tem uma relação antiga com o presidente brasileiro, a quem visitou na prisão, em Curitiba, em 2018. Durante o seu mandato, Mujica e Lula assinaram importantes acordos de cooperação em áreas como agricultura, defesa, ciência e tecnologia, emergia e transporte.

Recebo essa medalha em nome do meu povo. Fiz o que podia pelo meu povo. E nada mais. Esse é um amigo de muitos anos. Obrigada pela sua vida, Lula. Pepe Mujica

Cúpula do Mercosul

O presidente Lula chegou hoje ao Uruguai para participar da 65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. A Bolívia participa pela primeira vez como membro pleno do bloco. Agora, o bloco abrange 73% do território da América do Sul e representa cerca de 65% da população da região.

Mercosul e a União Europeia sinalizam entendimento para a criação do maior bloco comercial do mundo. Após 25 anos de negociações, o anúncio pode ser realizado nesta sexta-feira em Montevidéu.

*Com informações da Reuters e da Agência Brasil.