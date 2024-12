Lula diz que economia pode crescer 4% este ano e ironiza desaprovação do mercado financeiro

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a economia brasileira pode crescer 4% este ano, e ironizou o resultado de uma pesquisa junto a agentes do mercado financeiro que apontou desaprovação de 90% ao seu governo junto a este segmento.

Em discurso durante cerimônia de inauguração de uma fábrica de celulose da Suzano no Mato Grosso do Sul, Lula afirmou que o crescimento econômico do país desde que assumiu para um terceiro mandato tem superado as expectativas de agentes do mercado financeiro e do Fundo Monetário Internacional, algo que disse que se repetirá neste ano.

"Outra vez algumas pessoas do mercado começaram a anunciar, a alardear na imprensa que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E para nossa bela sorte a economia brasileira vai crescer neste 3,5%, e se tomar cuidado pode chegar a 4%", disse Lula.

Em sua fala, Lula também prometeu que, ao final de seu mandato, entregará o país com a economia crescendo, a população consumindo e o mercado financeiro reclamando.

Lula disse ainda, sobre a pesquisa Genial/Quaest, que se 90% do mercado o desaprova, ele já conquistou 10% de apoio do setor, alegando que, na eleição de 2022, 100% desses agentes eram contrários a ele.

De acordo com o levantamento, no início do terceiro mandato de Lula, em março de 2023, a desaprovação ao governo também chegou a 90%, caindo posteriormente para 44% em julho do ano passado para retomar a trajetória de alta e novamente chegar a 90% no levantamento divulgado nesta semana.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)