Hezbollah pagará US$77 milhões e aluguel a famílias afetadas pela guerra

Em Beirute, no Líbano

O Hezbollah pagou mais de 50 milhões de dólares em dinheiro para famílias afetadas pela guerra contra Israel, disse nesta quinta-feira o líder do grupo, Naim Qassem, em momento no qual a facção apoiada pelo Irã busca reforçar sua base de apoio após um conflito devastador com Israel.

Em discurso gravado, Qassem afirmou que os pagamentos, que contabilizam entre 300 e 400 dólares por pessoa, totalizarão mais de 77 milhões de dólares quando feitos a todas as 233.500 famílias que se inscreveram. Ele agradeceu ao Irã por ter ajudado o grupo a financiar o auxílio.

O Hezbollah também fornecerá um pagamento unitário de 8.000 dólares para quem teve sua casa principal destruída na guerra, e 6.000 dólares por um ano de aluguel àqueles que vivem em Beirute ou seus subúrbios. Serão destinados também 4.000 dólares para os que vivem fora da capital, até que possam voltar para a casa, afirmou. Ele disse que o programa será primordialmente financiado pelo Irã.

Ataques israelenses arrasaram regiões de maioria xiita, locais onde a base do Hezbollah chama de "lar", nos subúrbios sul de Beirute e no sul e leste do Líbano.

Um cessar-fogo para o conflito de 14 meses entrou em vigor no final de novembro, embora Israel tenha sido acusado por autoridades francesas, libanesas e da Organização das Nações Unidas (ONU) de violá-lo dezenas de vezes.

Israel afirma que está aplicando os termos do acordo e também acusa o Hezbollah de violá-lo.

Qassem diz agora que o Hezbollah está voltando seu foco para a reconstrução. O Banco Mundial afirma que quase 100.000 casas no Líbano foram parcial ou totalmente danificadas durante o conflito, somando 3,2 bilhões de dólares em perdas e danos.