Governo de MS fará ajustes e espera leilão da Rota da Celulose no 1º tri de 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Mato Grosso do Sul informou nesta quinta-feira que espera que o leilão da chamada Rota da Celulose ocorra no primeiro trimestre de 2025, após adiamento do certame que estava previsto para ocorrer no início deste mês.

O adiamento "foi um movimento natural do próprio mercado, em um cenário que não contribuiu devido taxas de juros bastante elevadas, e toda conjuntura em relação aos aspectos macroeconômicos do país", disse a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, em comunicado do governo estadual.

A secretária também citou o acúmulo de leilões de infraestrutura rodoviária neste final de ano.

"...assim como a grande oferta com muitos projetos em leilão toda semana, foram quase 5 mil quilômetros de rodovias concessionadas, em investimentos na ordem de 130 bilhões de reais", citou Detoni.

A Rota da Celulose prevê a concessão de trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das federais BR-262 e BR-267, totalizando 870,3 quilômetros pelo período de 30 anos. A rota passa perto das maiores fábricas de celulose do país, incluindo instalações da Suzano e Eldorado Brasil.

Segundo o governo do Mato Grosso do Sul, após o adiamento do certame do dia 6, o próximo passo é fazer "uma nova avaliação do projeto, para entender se ele vai precisar de eventuais ajustes, com o trabalho de consulta e sondagem do mercado, tendo como objetivo colocar à disposição do mercado ainda no primeiro trimestre de 2025".

(Por Alberto Alerigi Jr.)