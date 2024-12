EUA expressam preocupação com possível interferência em eleição na Romênia

BUCARESTE (Reuters) - Os Estados Unidos manifestaram preocupação com possível interferência estrangeira na eleição presidencial da Romênia após a revelação de documentos que mostram que o país foi alvo de "ataques russos híbridos agressivos" durante um período de três votações consecutivas.

Depois de contar com apenas um dígito nas pesquisas, o ultranacionalista pró-Rússia Calin Georgescu obteve a vitória no primeiro turno da eleição presidencial em 24 de novembro, causando surpresa generalizada na União Europeia e no Estado membro da Otan.

Documentos revelados pelo conselho de segurança da Romênia na quarta-feira mostraram que Georgescu foi promovido maciçamente na plataforma de mídia social TikTok por meio de contas coordenadas, algoritmos de recomendação e promoção paga. Georgescu declarou que não gastou nenhum dinheiro na campanha.

Eles também mostraram dados de login comprometidos em sites eleitorais da Romênia e mais de 85.000 ataques cibernéticos durante a eleição. A agência de inteligência da Romênia informou que o tamanho, os métodos e a coordenação da campanha apontavam para um Estado estrangeiro.

Em um comunicado, o Departamento de Estado dos EUA disse que Washington está preocupado com o relato do conselho "sobre o envolvimento russo em atividades cibernéticas malignas destinadas a influenciar a integridade do processo eleitoral romeno".

"O progresso arduamente conquistado pela Romênia, ancorando-se na comunidade transatlântica, não pode ser revertido por atores estrangeiros que buscam desviar a política externa da Romênia de suas alianças ocidentais", afirmou em um comunicado.

"Qualquer mudança desse tipo teria sérios impactos negativos na cooperação de segurança dos EUA com a Romênia, enquanto uma decisão de restringir o investimento estrangeiro desencorajaria as empresas americanas a continuar investindo na Romênia."

A Comissão Europeia, por sua vez, emitiu uma "ordem de retenção" para o TikTok, ordenando que a plataforma congele e preserve os dados relacionados aos riscos reais ou previsíveis que seu serviço poderia representar nos processos eleitorais e no discurso cívico no bloco de 27 nações.

"A Comissão está ordenando a preservação de documentos e informações referentes a qualquer violação sistemática dos termos de serviço do TikTok que proíbem o uso de recursos de monetização para a promoção de conteúdo político no serviço", afirmou.

A ordem se aplica às eleições na UE no período entre novembro de 2024 e março de 2025, acrescentou.

"Já estamos cooperando com a Comissão e continuaremos a fazê-lo", disse porta-voz do TikTok em um e-mail. "Estamos ansiosos para estabelecer os fatos à luz de algumas das especulações e relatórios imprecisos que vimos."

A Rússia já havia negado qualquer interferência nas campanhas eleitorais da Romênia e o TikTok negou que tenha dado tratamento preferencial a Georgescu, embora tenha dito que removeu redes de contas suspeitas somente após o primeiro turno presidencial.

Uma pesquisa de opinião da AtlasIntel, realizada de 2 a 4 de dezembro e citada pelo site de notícias hotnews.ro, mostrou que Georgescu derrotaria a líder centrista Elena Lasconi no segundo turno presidencial de 8 de dezembro por uma margem de 47% a 43%. Cerca de 6,5% dos entrevistados disseram que anulariam suas cédulas.

No entanto, a pesquisa também mostrou que 57% dos romenos têm mais confiança em Lasconi do que em Georgescu para manter a Romênia ancorada na UE e na Otan.

(Reportagem de Luiza Ilie e Anna Wlodarczak-Semczuk; reportagem adicional de Charlotte Van Campenhout em Bruxelas)