EUA cancela alerta de tsunami após forte terremoto na Califórnia

Um poderoso terremoto de magnitude 7 atingiu nesta quinta-feira (5) a costa norte do estado da Califórnia, gerando um breve alerta de tsunami, informaram as autoridades dos Estados Unidos.

O epicentro do tremor foi registrado às 10h44 no horário local (15h44 de Brasília), a uma profundidade de 10 quilômetros, e a cerca de 100 km a sudoeste da localidade de Ferndale, detalhou o Serviço Geológico dos EUA.

Em seguida, foi emitido um aviso de alerta de tsunami desde Davenport, a aproximadamente 100 km de São Francisco, no norte da Califórnia, até a cidade de Douglas, no sul do estado de Oregon.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu, "é possível que tsunamis perigosos atinjam as costas localizadas a menos de 300 quilômetros do epicentro do terremoto".

Contudo, o aviso foi cancelado cerca de uma hora depois.

Um alerta desse tipo adverte sobre possíveis inundações e correntes fortes, e as autoridades recomendam que as comunidades se desloquem para locais mais altos e afastados da costa.

As operações do trem submarino na região da Baía de São Francisco foram suspensas como medida de precaução.

O zoológico de São Francisco também anunciou o fechamento de suas atividades. "Os visitantes foram evacuados, e os animais, assim como o pessoal, foram transferidos com segurança para áreas elevadas", informou o zoológico em suas redes sociais.

Em Eureka, a menos de 20 km do epicentro, o advogado Mark Buller descreveu o tremor como "uma sacudida intensa".

"Já passei por muitos terremotos ao longo dos anos", disse ele à AFP, "mas este foi único. Recebemos o aviso e, em questão de segundos, começou a tremer."

O terremoto e o alerta de tsunami rapidamente dominaram as conversas nas redes sociais, onde usuários comentaram o tremor e compartilharam imagens do evento.

