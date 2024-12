Estrada de Ferro Carajás, interditada por membros do MST, é liberada após decisão judicial

A Vale informou nesta quinta-feira, 5, que a Estrada de Ferro Carajás (EFC) foi liberada por volta das 18h da quarta-feira, 4, em cumprimento a uma decisão judicial, após interlocução com os manifestantes que ocupavam a ferrovia.

A estrada estava interditada por membros do MST/PA desde a madrugada da terça-feira, dia 3. Segundo a assessoria da companhia, os manifestantes impediam a circulação do trem de passageiros, impactando diretamente mais de 2 mil pessoas que tiveram suas viagens canceladas, além da distribuição de combustíveis para a região Norte do País.

A retomada das viagens do trem de passageiros ocorre nesta sexta-feira, 6, partindo de Parauapebas (PA) com destino a São Luís (MA).